Karina Roncati vive un infierno. Su hijo de 13 años murió de leucemia en 2009 y el 28 de octubre pasado le entraron a robar a su casa: entre lo que se llevaron, estaban las cenizas del chico.

“Estoy desesperada, porque para mí significaba tenerlo cerca, aunque no lo tenga con vida”, declaró la mujer a Crónica luego del asalto en su vivienda de San Justo.

“Se me llevaron un televisor, un equipo de música, y demás electrodomésticos. Pero eso no me interesa, sólo quiero recuperar los restos de mi hijo, que estaban en una cajita de madera, cerrada con tornillos. Yo creo que se la llevaron pensando que había algo de valor para ellos”, explicó la mujer.

“Era la forma de tenerlo cerca. Me dejaba tranquila saber que estaba ahí, con eso me conformaba”, explicó sobre por qué tenía las cenizas en la casa. “Este verano pensaba llevar sus restos a la Costa Atlántica porque a él le gustaba vacacionar allí”, agrega con dolor.

Tras el robo, la mujer comenzó una campaña de boca en boca para difundir su búsqueda, con la esperanza de que llegue a los delincuentes. Ahora fue un paso más allá y creó la página de Facebook “Buscamos las cenizas de Tomás”.

“Les pido por favor que tengan un poco de corazón y como sé que no lo van a traer a mi casa, les pido que lo dejen en la parroquia Stella Maris. Estoy desesperada”, dice allí.