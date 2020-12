En la noche de este sábado (recién trascendió este domingo), un sujeto con un amplio curriculum delictivo cayó preso por golpear a su expareja con la culata de un arma mientras amamantaba a su pequeño bebé.

Según informaron las fuentes, el hecho tuvo lugar en una vivienda del Barrio Tránsito de Oro, en Chimbas. Una mujer estaba dándole de mamar a su hijo de 4 meses cuando llegó su ex, Enzo Emanuel Garramuño. Sin decirle nada, el sujeto le pegó en la cabeza con la culata de un arma de fuego tipo revólver, lo que provocó que la mujer cayera en forma inmediata al suelo junto a su pequeña hija.

Al despertar, vio a su expareja que la estaba agarrando del pelo y la arrastraba diciéndole “hija de p..., si no estás conmigo no vas a estar con nadie, me voy a llevar a la bebé más chica". Inmediatamente la mujer perdió el conocimiento y no sabe quién la auxilió y solo recuerda que salió corriendo de su casa y llegó al Barrio Cipolletti, donde nuevamente perdió la conciencia.

Al arribar a un kiosco, la dueña del mismo llamó a la policía, como así también le prestó una toalla para que se pusiera en su cabeza ya que sangraba mucho. Pasados unos minutos se hizo presente la policía y los uniformados solicitaron la presencia de una ambulancia y trasladaron a la damnificada al Hospital Rawson, lugar donde fue atendida y le hicieron cuatro puntos de sutura en su cabeza.

Por otro lado, personal policial apresó a Garramuño en Capital por lesiones cometidas en contexto de violencia de género, quedando a disposición del sistema de Flagrancia.