El fiscal Gustavo Enrique Manini pidió ayer al juez Juan Carlos Caballero Vidal (h) que condene a 9 años de cárcel a Martín "Gallego" Herrera (34) por violar a una joven de 19 años (era virgen) en el boliche de su familia, el ahora ex "L"Ovella Negra" que operaba en el Lateral de Av. Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y Libertador, Capital. Gabriel González, abogado de la víctima, pidió 15 años de pena porque consideró que además de la violación se probó un grave daño en la salud de la víctima.



Para el defensor Gustavo De la Fuente no hubo pruebas para vincular a su cliente con la maniobra denunciada y por eso pidió la absolución lisa y llana. O en todo caso por el beneficio de la duda.



Todo pasó la madrugada del 23 de abril del año pasado, en el baño de la planta baja de ese local donde la chica había concurrido con una amiga y un par de muchachos conocidos. Durante la reunión hubo testigos que vieron consumir droga a Herrera. Y la denunciante no descartó que alguna sustancia hubiese puesto en su bebida, porque en un momento se sintió mal, se fue al baño, se desvaneció y pudo ver a Herrera encima suyo.