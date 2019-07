Muy dañada quedó la Ford Ecosport de Sergio Chacón (40), quien dijo desconocer por qué le hicieron algo así, según la Policía.

En la Policía están convencidos de que el incendio de la camioneta de un comerciante en la puerta de su casa de Capital no fue un ataque al voleo sino una maniobra premeditada y ejecutada contra la víctima, para intimidarlo o para dejarle en claro que pueden ir más lejos si se lo proponen. ¿Pero qué tipo de conflicto pudo tener como para que alguien concrete semejante atentado? Los pesquisas policiales tenían en ese tramo de la investigación un obstáculo, pues ayer el propio damnificado les dijo que no tiene problemas con nadie, dijeron fuentes policiales.



El siniestro ocurrió sobre las 5 de la mañana de ayer y tuvo como blanco la Ford Ecosport del comerciante Sergio Chacón (40), que vive en calle Las Heras metros al norte de Lateral de Circunvalación, en el barrio Santa Teresita en Capital.



"Estábamos durmiendo y escuchamos una explosión... cuando salimos vimos la camioneta incendiándose y algunos vecinos que habían salido a pedir ayuda", contó una vecina de la cuadra. En menos de 10 minutos una dotación del Cuartel Central de Bomberos llegó al lugar para sofocar las llamas, pero para entonces el fuego había dejado completamente dañada la trompa y el interior del vehículo.



Las primera y más fuerte hipótesis de los policías que investigan el caso es que el fuego fue intencional, por algunos indicios hallados en la escena del siniestro que los llevaron a descartar enseguida alguna falla eléctrica o mecánica como causa del fuego.



También suponen que fue al menos un sujeto el ejecutor del ataque, en base a imágenes recabadas en cámaras de seguridad. Pero no pudieron avanzar más allá con la investigación porque el propio damnificado negó tener conflictos, indicaron.