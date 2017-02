Los alambres de púas, las cámaras de seguridad y ni siquiera la alarma evitaron que entraran a robar a la casa del dirigente peronista y productor de seguros Moisés Lara en el coqueto barrio Del Bono en Desamparados, Capital.



En una maniobra por demás aceitada, ladrones cortaron el suministro eléctrico, rompieron la alarma y entraron a la vivienda cuando no había nadie.

Lara fue diputado y delegado del Instituto de Seguros de Entre Ríos en San Juan

Tan discretos fueron que no robaron electrodomésticos ni se llevaron muchos bultos, sólo sustrajeron 50.000 pesos en efectivos y joyas por un valor igual o superior.



Aunque digan que los robos han bajado, este hecho muestra que los ‘escruches’ son una constante y que los delincuentes no tienen límites.



En este caso el ataque fue en una zona residencial, en una casa que cuenta con todas las medidas de seguridad y en la mismísima Avenida Ignacio de la Roza, a metros de Hermógenes Ruiz y cerca de Ausonia y Del Bono Shopping.



Estela Ojeda, la esposa del dirigente justicialista, contó que el robo ocurrió entre las 22 del sábado y las 2.30 de la madrugada del domingo, lapso en que no estuvieron en la vivienda. ‘Creo que los ladrones tenían estudiado esto de hace rato. Esperaron a que nos fuéramos para entrar’, relató.



También señaló que los desconocidos abrieron la caja del medidor de suministro eléctrico y bajaron la llave para dejar sin luz a toda la casa. Al parecer, treparon por las medianeras y entraron para después anular las cámaras de seguridad y romper la bocina de la alarma. El último paso fue forzar las cerraduras de una puerta de rejas y otra de vidrio del fondo.



La mujer explicó que ‘al único lugar que entraron fue a nuestro dormitorio. Venían por plata o cosas de valor, si nos llevaron unos 50.000 pesos que mi marido tenía para pagar unas cosas de la finca, y mis joyas’, cuyo valor superarían los 50.000 pesos. Lo llamativo es que no ingresaron al estudio ni a otras dependencias de la vivienda para llevarse artefactos o ropa.