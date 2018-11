Foto: Diario Huarpe

En la madrugada de este lunes, un comerciante fue víctima de la inseguridad mientras dormía y ahora, a través de Facebook, busca comprar un arma porque asegura que “este sistema no funciona”.

El damnificado es Daniel Cano Herrera, quien contó que los ladrones ingresaron a su departamento ubicado en el complejo privado El Aura, en Paula Albarracín de Sarmiento casi República del Líbano, Rawson. Luego, huyeron con $29800, una computadora y ropa.

“Hace un par de años atrás ingresaron (a robar) a mi negocio y me desvalijaron por completo, complicando mi continuidad para seguir trabajando. Me costó muchísimo afrontar tal situación pero gracias a familiares y amigos pude seguir .Hoy por hoy tengo que vivir una situación parecida, donde me encuentro con un montón de compromisos de pagos y 3 hijos que mantener, pero les aseguro que de ahora en más no voy actuar con la misma cursilería de ir a poner denuncia y demás porque nunca pasa nada y jamás se encuentra ni se recupera lo perdido. No culpo a la policía, si ni siquiera ellos pueden actuar como corresponde porque esto es un problema de leyes donde al delincuente se lo apresa y a los pocos días está libre nuevamente delinquiendo otra vez. Ya me cansé”, expresó indignado Daniel, quien finalmente hizo la denuncia en la Comisaría pero aún no obtuvo respuestas.

Su bronca continuó en la cuenta de Facebook y dijo que “voy a comprar un arma, esas que se encuentran a la venta en la calle porque un ciudadano común y corriente no puede adquirir un arma legal tan fácilmente. Si tengo que matar o cocinar a un hijo de p… de estos lo voy a hacer, por mis hijos lo juro”, y agregó que “este sistema no funciona acá, se perdió el sentido común. Por eso pido a quien me pueda facilitar vender un arma le voy agradecer y no tengo problema en hacerlo público”.