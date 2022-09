Ignacio Castro, conocido comúnmente como "Nacho", terminó de actuar con la reconocida banda sanjuanina Omega como lo hace todos los fines de semana y apoyó su instrumento en el atril pero cuando regresó a buscarlo, notó que ya no estaba: se lo habían robado.

Nacho asegura que pasaron sólo 15 minutos porque se bajó del escenario que hay en el boliche Olivia y fue a cobrar normalmente cuando culminan un show. Al volver, el atril estaba vacío.

Por desgracia, en el lugar ya no había personas y nadie se percató que alguien se llevaba un trombón de 1,20cm por 30cm. "Hablamos de un instrumento que no cabe en el bolsillo. Corroboramos las cámaras y una persona se lo lleva pero no lo hemos identificado", detalló.

Por esa razón, el músico que hace 19 años toca el trombón y es la primera vez que le pasa algo así, realizará la denuncia en la policía porque en un principio tuvo la ilusión de que se lo devolvieran. "Me dejaron sin trabajo. Necesito recuperarlo", remarcó.

Finalmente, recurrió a la sociedad para que ante cualquier información puedan alertar al respecto.