Un ladrón robó una camioneta en la localidad de Gerli, Avellaneda, con tres perros adentro: los vecinos encontraron el automóvil nueve horas después, con los perros muertos por falta de oxígeno.

Fernando y su amiga salieron de un predio, luego de entrenar a dos pastores alemanes y un Golden retriever, sus mascostas. En el camino, él bajó en la casa de un conocido por dos minutos. En ese interín, un ladrón se llevó la camioneta con los tres perros. Los vecinos, enterados por las redes sociales, encontraron la camioneta, nueve horas después, pero los animales estaban muertos.

“¿Por qué no le dejaron una puerta, una ventana abierta? Ese es el dolor”, dice Fernando en diálogo con TN. “No sé si es ignorancia. Tal vez porque no tiene alma ni tiene corazón, tal vez porque no tiene valor su vida ni la de un ser humano y menos, tal vez para él, un simple perro, que para nosotros es muy importante”, agregó.

Fernando es instructor canino. “Me bajé del vehículo y dejé a mi amiga en el asiento del acompañante. Habré tardado dos minutos en entrar al local cuando escuché: 'bajate, bajate, bajate...'”.

“Ella gritaba, por favor los perros, los perros, los perros...Pero su pedido no se atendió y se escapó con el vehículo”, narró en la puerta de su casa de Gerli y con la camioneta ya en su poder.

“Lo más probable es que no se haya dado cuenta de que estaban los perros atrás, pero cuando paró y vació el coche de todas mis pertenencias, ahí sí los vio. Podría haberles dejado una ventana abierta”, se quejó Fernando y reveló: “Ayer hizo mucho calor, se sumó la falta de oxígeno... Encima es una muerte lenta y horrible”.

La indignación de Fernando ante la muerte de sus perros también es por el accionar de la Policía. “El trato que se le dio no fue adecuado, porque no fue un robo de auto sino que había vida en el coche, y debía dársele un trato distinto”, consideró y cerró: “La camioneta, por más linda que sea, es una chapa que tiene seguro y no tiene valor”.