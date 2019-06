Una madre y su bebé estaban dentro de su camioneta, en Lomas de Zamora, mientras una de sus amigas cargaba cosas en el baúl. Y fueron sorprendidas por un delincuente armado.

El ladrón se acercó a la ventanilla y obligó a la mujer a descender del auto: “Apareció de la nada, lo primero que se nos vino a la mente fue el bebé. Era lo único que le decíamos al tipo, no sé si me contestó o no. No sé cómo mis dedos dieron para sacarlo de ahí (al bebé)”, dijo Daniela, amiga de la principal damnificada.

Las imágenes de seguridad muestran cómo Julieta iba al volante de la camioneta Jeep Renegade gris y su bebé en la sillita de atrás: “Siento mucha impotencia, porque trabajo en la calle todo el tiempo. Cada vez que llego a mi casa me fijo. Me agarró desprevenida. Cuando me apuntó, lo primero que pensé fue en el nene. En ese momento, lo material no me importó. Ahora que estamos bien lo único que quisiera es que aparezca la camioneta”, narró.

Además, Julieta agregó sobre cómo fue el momento exacto en donde pudieron poner a salvo a su hijo: “Tenía miedo que se le trabe la sillita. Cuando él me abrió la puerta, cuando vi que me apuntó, no lo podría creer”.

Y concluyó: “Trabajamos día y noche con mi marido. Lo único que quiero es que aparezca la camioneta y que a este tipo lo metan preso. No puedo estar pensando que se lleven la camioneta con el bebé. Este país no tiene retorno, no tiene retorno para la seguridad ni para el trabajo”.