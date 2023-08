Marisol usa una prótesis en la pierna izquierda. Consiguió que las autoridades le otorgaran el primer permiso de Buenos Aires para manejar una moto adaptada, que se compró el 1 de agosto para ir a trabajar.

"La moto estuvo en el taller por la adaptación que le hicieron. Apenas me la entregaron y la usé, me la robaron", contó Marisol este jueves en Buen Telefe.

"Como no podían arrancarla porque los cambios estaban invertidos, me apoyaron un fierro en la cabeza y me gatillaron", relató con consternación.

El hecho ocurrió el lunes en Villa Bosch, a media cuadra de una comisaría.