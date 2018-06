Una mujer de Trelew negoció con quienes le habían robado una prótesis de su hijo, les pagó y la recuperó. Ocurrió en la ciudad chubutense de Trelew. Desesperada, la madre hizo una convocatoria pública a través de Facebook para recuperar las prótesis de su hijo discapacitado (con problemas neutromotrices) que le habían robado de su casa.

Los delincuentes la extorsionaron por medio de cuentas truchas y la citaron en el barrio INTA de Trelew. Fue en soledad sin cobertura policial. El barrio INTA queda en las afueras de la ciudad y nació después de un asentamiento ilegal.

Adriana Jaramillo logró contactarse con los ladrones y tuvo que pagar 10.000 pesos para recuperar todo. El insólito desenlace sucedió en la madrugada de este jueves, cuando la mamá de Santino arriesgó su vida al entregar esa suma de dinero a cambio de una bolsa con las prótesis en su interior.

La habían amenazado con matarla si les tendía una trampa e iba con la policía.

Adriana contó la situación que le tocó vivir: "Yo puse que quería recuperar las prótesis y me mandaron un mensaje de un Facebook trucho, en donde una persona decía que por 15 mil me devolvían todo, pero tenía que ir al barrio INTA", dijo.

“Me mandaron una foto con las prótesis y las reconocí. Entonces me contacté con la Policía y me dijeron que no vaya. Pero yo necesitaba recuperar eso cuanto antes. La verdad, pensé que me iban a acompañar, aunque la persona que me contactó me aclaró que si iba con la Policía me iba a ‘quemar’", contó Adriana.

"A las 2 de la mañana me volvieron a contactar de otro Facebook y yo les dije que no había conseguido 15 mil pesos, que sólo tenía 10 mil. Me dijeron que nos encontrábamos en la calle 25 de Mayo al fondo, fui sola, le di la plata y una persona me dio la bolsa con las prótesis. Y a las 3.30 de la mañana volví a mi casa. Fui sola porque estoy sola con mis hijos, no me quedaba otra”, expresó la mujer.

Se desconocía si independientemente de la decisión personal de la víctima, había alguna medida policial tendiente a desenmascarar a una presunta banda de delincuentes extorsionadores.

Sin embargo, pese a que la mujer no impulsó una denuncia en contra de los delincuentes, la investigación no estaría cerrada completamente.

Sólo se supo que la Brigada de Investigaciones había intervenido inicialmente, pero luego del contacto entre los delincuentes y la mujer, dichas medidas quedaron desvirtuadas por la decisión personal que tomó en procura de su noble cometido en beneficio de su nene. La prótesis es de vital importancia para que Santino pueda moverse y no tener que estar todo el día postrado.

