Melina Illanes (40) es una sanjuanina, conocida en el ambiente de Hockey sobre Césped y Pista no sólo por haber sido jugadora sino que desde el 2007 es árbitro de la disciplina y en el 2014 obtuvo su título internacional. Pero en la ocasión no es noticia por sus participaciones en el deporte sino que durante la siesta de este miércoles, delincuentes irrumpieron en su casa y se llevaron todo lo que pudieron. Aunque lo que más le duele es un bolso de arbitraje que no solo es único en la provincia sino que tiene una importante carga afectiva para ella y por el que ofrece recompensa.

Con respecto al robo, Melina expresó que los ladrones se hicieron con zapatillas, algo de ropa, un secador de pelo y joyas. Que aparentemente entraron por un portón que tiene en su departamento, ubicado en Mendoza, entre Sívori y Superiora, en Rawson, y que no les habría dado tiempo de sacar más cosas porque cuando abrió la puerta se topó con el televisor que tiene colocado en su pieza, tirado en el sillón.

La árbitro dijo que quizás utilizaron el bolso de arbitraje, que contenía intercomunicadores, distintivos de los eventos deportivos a los que asistió y silbatos, para guardar los demás objetos sin saber el valor sentimental que tienen para ella. Por este motivo, ofrece recompensa con el fin de recuperar lo que ella entiende "fácilmente reconocible y único en la provincia".

Un premio a su participación

El bolso que le robaron a Melina se lo entregaron en un torneo europeo, a un año de haber conseguido el título internacional de árbitro. En el Mundial de Hockey sobre Pista en Alemania 2015, la sanjuanina recibió ese obsequio por haber sido parte del cuerpo de árbitros.