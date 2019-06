"Esto no es amor", fue la frase que utilizó Toti Bordes, una joven sanjuanina, para describir diferentes situaciones que vivió con su exnovio. Según la denuncia que realizó en las redes sociales, el sábado en la madrugada, "a la salida de un boliche" se estaba subiendo a un remis cuando su expareja "me bajó de los pelos y me tiró al piso".

Ese hecho fue el detonante para contar la serie de eventos de violencia que vivió. "No me callo más", destacó en su relato y agregó que "me envolvió en una relación enferma y toxica".





La joven sostuvo que no es la primera vez que ocurre. Al poco tiempo de haberse separado, le rompieron los vidrios del auto y le pintaron con groserías el de su madre. "Si tengo que poner a nombrar todas las cosas que me banqué no terminaría más: amenazas de muerte (tengo audios grabados), rayar con aerosol el auto de mi vieja escribiendo que soy puta y drogadicta... Salir de trabajar y tener los vidrios rotos de mi auto haciendo pasar la situación por un choque que nunca existió. Escupiéndome en la cara dos veces hace poco porque supuestamente estaba con otro".

La publicación de Bordes recibió más de 100 comentarios apoyando su decisión de denunciarlo y fue compartido casi 600 veces. "Ya me canse de esto, quiero estar tranquila, que mi familia esté tranquila y no preocupándose todo el tiempo en que si estoy bien o me pasó algo", agregó.

Del mismo modo, comentó que también la "sigue", ya que las cámaras de un centro comercial lo captó cuando "abrió mi auto, me sacó las llave de mi casa para obligarme a hablar con él".

Bordes expresó que su decisión de contar los reiterados episodios de violencias es porque quiere estar "tranquila".