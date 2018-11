Bronca. "Es horrible lo que sentís, que te vieron todo... me da cosa dormir en mi cama, tocar las cosas...", dijo la mujer de la casa.

Una familia de Chimbas atraviesa una dramática situación: ladrones les desvalijaron la casa y encima los sospechosos a los que apuntaron amenazaron con matar a una hija de 21 años por el mismo hecho de poner la mira en ellos. Los delincuentes robaron varias joyas (algunas de oro) valuadas en más de $50.000, dos TV que todavía no terminaban de pagar, un microondas, dos planchitas para el pelo, una depiladora, un parlante portátil, un DVD, una máquina de coser, dos impresoras, ropa, varios pares de zapatillas, mochilas con útiles, champúes y hasta los protectores íntimos femeninos, entre otras pertenencias, según los propios damnificados.

Todo ocurrió entre las 19 y las 20 el último domingo, en una casa del Barrio Las Alondras donde vive el jefe de hogar (trabaja en el mantenimiento de maquinaria en una empresa de construcción), su esposa (ama de casa) y 4 de sus 7 hijos.

Los malvivientes, que al parecer eran 3, aprovecharon esa hora en la que la vivienda quedó sola y hasta tuvieron el descaro de abrir el portón y meter un auto en el garaje para cargar las cosas, revelaron desde la familia basándose en la versión de testigos vecinos.

Para acceder a la casa, según la suposición de los damnificados, tuvieron suerte al encontrar las llaves de una puerta lateral que estaban escondidas en una ventana. "Fue casualidad, justo las vieron", aseguraron. Y adentro hicieron desastre revolviendo todo.

Cuando regresaron y advirtieron el robo se amargaron a más no poder. Pero eso no fue todo. Con el aporte de vecinos pusieron la mira en un sujeto y al día siguiente fueron directamente a su casa. Todo terminó en escándalo, porque el apuntado lo negó y para peor lanzó una dura amenaza. "Me dijo que me van a matar a mi hija cuando la pillen. Estamos con candado todo el tiempo. No podemos movernos de la casa porque tenemos miedo que la quemen. Es horrible lo que estamos viviendo", dijo la mujer de la casa.