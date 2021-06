Un hombre y su esposa denunciaron en las redes sociales que le robaron la urna con las cenizas de su hijo bebé, en el cementerio de la localidad de San Francisco Solano, cercana a Resistencia, Chaco.

Los padres del bebé habían ido a visitar los restos del niño porque se cumplían dos años de su fallecimiento. Ya en el cementerio, la familia se encontró con la puerta de vidrio del nicho rota y se dieron cuenta de que habían robado la urna con los restos de su hijo.

En el video, el padre del bebé denunció el macabro robo y dijo: "Me encuentro en el nicho de mi hijo Mateo, me encuentro con su nichito roto, el vidrio roto".

Por otro lado, el hombre, que se encontraba con su mujer y dijo que su esposa "esta devastada". "Hoy es el cumpleaños de Mateo, cumpliría dos añitos. Y nos robaron la urna de Mateo, lo único que nos quedaba, las cenizas de nuestro hijo", continuó contando el papá del bebé.

"No sabemos por qué, no sabemos quién, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero rompieron el vidrio y se llevaron una urnita de vidrio con las cenizas de mateo", añadió.

Los padres subieron el video a las redes sociales con la intención de que el ladrón les devuelva los restos. En ese sentido, concluyó en su reclamo: "Espero que el que lo hizo lo escuche y de alguna manera nos haga llegar las cenizas de Mateo".

Fuente: Crónica