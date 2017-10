El empresario inmobiliario acusado de estafar a la familia de un futbolista con $750.000, obtuvo la excarcelación. El juez Pablo Flores le concedió ese beneficio y dispuso una fianza de 350.000 pesos. Este último trámite se concretaría hoy.



Se trata de Marcelo Enrique Campus (43), quien le vendió una casa a un jugador de fútbol (el cual pidió no revelar su apellido) que nunca entregó. El supuesto empresario fue detenido a fines de septiembre, pero la causa en su contra fue iniciada en julio de 2015.



La familia que lo denunció señaló que, en 2014, pagaron a Campus la suma de 700.000 pesos en efectivo y al menos 4 cuotas de 11.000 pesos por una casa que debía construirle en Casanova Complejo Residencial, en Rivadavia. Afirman que, al tiempo, este hombre desapareció. Más tarde argumentó que no podía construir la vivienda y ya no tenía la plata. El empresario todavía no declaró.