Claudia Moya ya admitió que golpeaba o rasguñaba a su marido, pero para defenderse. Otros testigos complican su versión.

La joven acusada de causar la muerte de su marido asestándole un cuchillazo en el corazón durante una discusión ocurrida la noche del 13 de junio de 2017 (la víctima murió 9 días después), volvió a salir complicada en la tercera jornada del juicio por homicidio agravado que se le sigue en la Sala III de la Cámara Penal. Ayer, María Luján Turcumán, hermana del fallecido Alfredo Turcumán, ratificó lo conflictiva que era su cuñada Claudia Moya, lo lastimado y dañado que empezó a ver a su hermano luego de que se casaron y el complicado carácter de la acusada, al punto de que ella tenía que contactarlo por Facebook y no por teléfono, porque temía que lo golpeara. "Llegó al extremo de celar a la hija Alfredo (una nena) como si fuera su amante", dijo María Luján Turcumán.



También precisó que cuando ella y su familia intentaron intervenir para que se separara de ella, pagó sesiones con un psiquiatra y entonces su hermano le contó que hasta ese profesional le dijo un día, en confianza y palmeándole un hombro, "separate de la loca esa, te va a matar".



A raíz de ese tratamiento también le escuchó decir, a ella, que las pastillas que le había dado ese médico eran "mejor que un porro".



Incluso aclaró que el día del letal ataque, ella le decía en el hospital que no era nada grave cuando en realidad ocurría todo lo contrario, y que en un momento la vio "muy fría".



Otros que declararon fueron una pareja de vecinos, un kiosquero y su mujer. Héctor Videla fue uno de los primeros en llegar e intentar asistir a la víctima. Dijo que varias veces lo había visto lastimado y una sola vez también vio que ella tenía un moretón en un brazo. Aunque aclaró que esa noche a Turcumán solo le vio una herida, la del pecho, y no otras en la cabeza o la cara como sí lo describieron otros testigos, incluidos médicos. La mujer de Videla, Gladys Guardia, también refirió haber visto lesiones en la pareja.



El próximo lunes continuarán las audiencias. Para se día está previsto que declaren siete testigos.