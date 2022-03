Este martes se realizó una audiencia del sistemad e Flagrancia en el que un sujeto fue castigado a pagar dos mil pesos, a realizar tareas comunitarias y con exclusión del hogar, por haber protagonizado un hecho de violencia de género.

El episodio se produjo en la noche del último lunes. Una pareja regresó de la casa de una tía y se acostó en la cama matrimonial. La víctima le pidió que se levantara de la cama y se acostara en la cama de la hija, ya que cuando él no está (trabaja en Mendoza ), la menor duerme en su lugar.

El hombre, en estado de ebriedad, se negó en dos oportunidades al pedido de la mujer, se levantó de la cama de mala manera, enojado y, sin mediar palabras, la tomó del cuello y le pegó con la mano en el pómulo, diciéndole: "Te voy a matar". Todo, con la hija de ambos presenciando la escena.

La mujer llamó al 911 y el agresor le pidió que por favor no alertara a la policía sobre lo ocurrido. Intentó llevarla agarrada del brazo al dormitorio y en ese momento llegó el móvil policial. Le reiteró que no diga nada, que no había pasado nada, pero fue tarde y los uniformados lo detuvieron.