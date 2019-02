Víctima. Sergio Posse recibió un tiro en el abdomen, que de milagro no lo mató. El acusado de balearlo es investigado también por abusar de una menor.

Claudio David Tallata (35 años, alias "Chiche", "Chicha", "Chori") había quedado en la mira de los pesquisas por un violento asalto que terminó con un kiosquero herido de bala, la noche del pasado 17 de enero en el barrio Huazihul, Rivadavia. Cuando los pesquisas de Homicidios reunieron pruebas contra este sujeto de abultado prontuario, el juez Pablo Flores ordenó tres allanamientos y fue en una de esas búsquedas, en Chimbas, que lo encontraron, pero hubo sorpresa: estaba en cama con una menor de 13 años, dijeron fuentes policiales.



El hecho trascendió ayer pero ocurrió alrededor de las 6 del último viernes en una casa del barrio Lebensohn, en Chimbas. Y para el sospechoso, la presencia de la niña ahora genera otra complicación, pues ahora es investigado por el juez Guillermo Adárvez (Tercer Juzgado de Instrucción) por el presunto abuso sexual contra esa menor.



Según voceros del caso, la madre de la niña aseguró que su hija tiene serios problemas de adicción a las drogas desde hace un año y esa situación la ha llevado a ser muy agresiva, al punto de que en varias ocasiones la atacó a golpes a ella y a sus hermanos.



El último jueves a eso de las 18 -explicaron- la menor salió de su casa y le dijo a su mamá que iba hasta lo de una hermana mayor. Pero la mujer no la encontró en ese domicilio cuando fue a buscarla a ese lugar, alrededor de las 21.



Y siguió sin saber de ella hasta el otro día a media mañana, cuando llegaron los policías de Homicidios a avisarle que la niña había sido encontrada con un hombre bastante mayor.



Ese sujeto es Tallata, quien ahora deberá enfrentar la investigación por el balazo que, se sospecha, le dio en el abdomen y de milagro no terminó con los días de Sergio Fabián Posse (43) el pasado 17 de enero (ese día sólo robaron un celular).



También por el presunto abuso sexual contra la menor. Según los voceros, un médico constató que la niña ya no es virgen. Y resta un informe de los psicólogos del Anivi ante el juez y el fiscal del caso, en el que deberán decir si fue o no víctima de abusos sexuales por parte de Tallata y despejar otra teoría que tienen los policías: la sospecha de que este sujeto pudo salir a robar en compañía de esa menor.