El 5 de julio José Orlando Ariza y su mujer, Andreina Gutiérrez protagonizaron una discusión que terminó con uno de ellos hospitalizado por un impacto de bala que se ejecutó "accidentalmente".

El hecho ocurrió en el Barrio General Acha, Concepción, Capital, donde el imputado llegó portando un arma de fuego. Tuvo una pelea con su mujer y en un forcejeo, el arma se disparó y la bala impactó en la pierna de Gutiérrez.

Cuando Ariza se entregó no quiso decir dónde estaba el arma y en un momento de ira, destruyó un patrullero.

Durante el juicio en Flagrancia, su mujer dijo que el disparo lo provocó ella tras un forcejeo. Por tal motivo, el Juez descartó el agravante de perspectiva de género y lo consideró como una "imprudencia" (Artículo 94 del Código Penal) definida como "la persona que realiza acciones que no han meditado previamente o quien realiza acciones arriesgadas más allá de lo que no está permitido para que no se causen daños".

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Iván Grassi solicitó de 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. La defensa, representada por Jorge Olivera Legleu, pidió la absolución. Finalmente, después de haber pasado por la etapa de juicio, el juez Grossi Graffigna sentenció con 3 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de “daño agravado, portación de arma de fuego de uso civil y lesiones culposas en concurso real en perjuicio de la Policía de San Juan, la seguridad pública y Andreina Gutiérrez”, desestimando el agravante de perspectiva de género.