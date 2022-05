Fue un cuchicheo entre dos primitas de 8 y 7 años el que llamó la atención de la mamá de la mayor de esas niñas. Entonces buscó saber de esa charla porque algo intuía. Y su corazonada no falló: la niña dijo que antes no habló porque tenía miedo de ser reprendida, pero cuando su madre le dio la confianza necesaria, disparó: "El Pipo me ha tocado las partes íntimas", y aclaró que también le había hecho lo mismo a la prima con la que jugaba ese día (hija de ese sujeto), a la hermana de 9 años de esa nena y a otras dos primas que tienen 9 y 5 años. Lo que siguió a esa tremenda revelación, disparó la inmediata interrogación de las menores por parte de sus madres, y como todas confirmaron que eso era así, ese mismo día, el 24 de marzo pasado, hubo denuncia en el Anivi.

El 11 de abril pasado, se le envió una notificación a ese sospechoso de 30 años (no identificado para preservar a su hija y las demás menores), para que asista a una audiencia prevista para el último 18 de abril. Allí, conocería formalmente que empezaría a ser investigado.

Pero no se presentó y se ordenó su captura. Tampoco asistió ayer. Por eso la fiscal Ingrid Schott y el ayudante fiscal Rodrigo Videla (UFI Anivi) pidieron que se lo declare rebelde, para así poder continuar con la investigación con una medida de prueba fundamental: la declaración de las menores ante psicólogos en una audiencia grabada en audio y video.

De los dichos de esas nenas podrá desprenderse qué tipo de delito sexual pudo cometer el sospechoso (el de su hija será agravado por el vínculo). Y si es capturado todo indica que seguirá preso por no presentarse cuando lo citaron.

Las presuntas víctimas son dos nenas de 9 años, una de 8, otra de 7 y una de 5.

El changarín buscado es asistido por el defensor oficial Hugo Trigo y el ayudante fiscal Carlos Fleury. Y tiene sobradas razones para no presentarse a la audiencia en la que le imputarán los presuntos delitos sexuales contra su hija, su hijastra y las otras tres niñas.

Según Fiscalía, el prófugo tiene tres procesos abiertos por el presunto delito de "abuso deshonesto" (hoy abuso simple), iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema acusatorio (26 de febrero de 2021) y en una de esas causas un juez ya había pedido que fuese detenido.

