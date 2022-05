Que es incorrecto que él estuviera ebrio y se ofreciera a llevar a la aspirante a agente y a una amiga. Que esa futura policía de 21 años fue la que esa madrugada les pidió que las llevara cuando él salía de un boliche, que estaba ebria como en otras ocasiones que la había llevado como remisero, y en el camino le propuso que hicieran un trío. Que no le sorprendió porque desde el tiempo que se conocen como pasajera y chofer (él es taxista y espera su nombramiento como oficial de Policía), ya que le insinuó un "enamoramiento" y le mandaba mensajes diciéndole que quería experimentar con tres en una relación sexual. Que él la rechazó porque tenía pareja, pero esa madrugada accedió porque estaba distanciado de su novia pero le dijo que ella se lo propusiera a la amiga. Que la denunciante lo besó y ella le insistió en tener relaciones sexuales cuando dejaron a la otra joven en su casa. Y que ella lanzó la gamuza y su ropa interior cuando culminaron el acto sexual. "Lo del trío y todo lo propuso ella, no ejercí violencia, fue todo consentido. Yo no soy una persona violenta, respeto mucho a las mujeres y quiero velar por la seguridad de los ciudadanos que es lo que amo hacer, jamás haría algo así. Además, conozco el procedimiento, no quise fugarme y yo y mi familia colaboramos en todo el procedimiento", le dijo ayer Braian Morales (23) al juez de Garantías Eugenio Barbera, luego de escuchar la secuencia de hechos relatada por el fiscal de la UFI CAVIG José Plaza y la ayudante fiscal Verónica Recio.

Fiscalía calificó esos hechos ocurridos el último sábado sobre las 5,30 como abuso sexual con acceso carnal (el delito tiene penas de 6 a 15 años) y le pidió al magistrado aplicar 6 meses de prisión preventiva al acusado y un plazo de 8 meses para investigar.

La defensora de Morales María Noriega rechazó los cargos y también el plazo para investigar. Remarcó la versión de su cliente de que todo fue consentido y que el joven no quiso fugarse ni entorpecer la investigación. Y pidió que no se le aplique prisión preventiva y sí otras reglas de conducta alternativas.

Morales lloró cuando escuchó que el juez ordenaba dejarlo preso por dos meses y le concedía 4 meses de plazo a Fiscalía para investigar.

El caso había causado revuelo cuando trascendió. Ayer, Fiscalía aseguró que en la primera denuncia, la joven relató que consintió ciertas prácticas sexuales pero no otras que terminaron causándole daño en su cuerpo. Y precisó que en una ampliación de esa denuncia, al otro día, negó haber dado consentimiento alguno y que mantuvo relaciones con Morales porque tenía miedo de que le hiciera algo si se negaba.

Ahora, la joven denunciante promete aportar más pruebas a través de su abogado Renzo Quero.

Una pericia en los teléfonos de la denunciante, su hermano y el acusado (ambos tuvieron contacto por Whatsapp). El testimonio de la amiga que esa noche fue propuesta para un trío sexual. Y la pericia psicológica de la joven que denunció, son parte de las pruebas que prometen echar más claridad al complejo caso.