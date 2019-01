Anoche, Ricardo Carbajo llegó a su casa y, como siempre, dejó su moto en la vereda para ir a abrir el portón. En ese momento, un hombre lo abordó desde atrás y le pidió que lo dejara entrar a la vivienda. Él se negó y en ese momento, el ladrón sacó un arma y la cargo. Sorprendido, Carbajo lo empujó varias veces. Entonces, el atacante le pegó dos piñas, subió al vehículo y escapó.

El hecho se produjo alrededor de las 21,45, frente a la vivienda ubicada en Patricias Sanjuaninas, entre San Luis y 25 de Mayo, en Capital.

“El hombre debe haber tenido entre 30 y 35 años. Cuando me pidió entrar a mi casa, me negué rápidamente. Y cuando sacó el arma y vi que la cargaba pensé, si lo dejo entrar me mata. Por eso, lo empecé a empujar”, relató la víctima.

Y contó que “afortunadamente me pegó con la mano que tenía desocupada y no con la que sostenía el arma, porque si no me hubiese lastimado”.

De inmediato, tras el episodio, Carbajo llamó al 911 y tras la llegada de la Policía se presentó en la comisaría a hacer la denuncia.





La moto que le robaron es una Motomel XMM 250, enduro. “Es modelo 2015 y la tenía preparada y muy cuidada. Me gustaría recuperarla, pero en realidad lo que más me importa es que la puedo contar. Fue un momento duro”, sostuvo el hombre.

Si alguien tiene información sobre el vehículo o datos que pueda aportar sobre el hecho, puede comunicarse al 911 o a la Comisaría 1era, al 4296833.