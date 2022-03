Un chico de 21 años llamado Lisandro Gordillo se encuentra internado en el Hospital Rawson en muy grave estado y hay una investigación policial y judicial abierta para saber qué le pasó. Es que los médicos detectaron una seria lesión en el cráneo compatible con un golpe con un objeto contundente, pero eso dista de la versión que brindaron quienes estuvieron con él en los momentos previos.

"Él había estado en la casa de su pareja. Ellos, a mí y en el hospital, dijeron que había tenido una convulsión, cosa que me llama la atención porque mi hijo es muy sano, y que cuando convulsionó se cayó y se golpeó la cabeza", afirmó ayer María, madre de la víctima. Y agregó, visiblemente molesta: "Los médicos en cambio me dijeron que recibió un golpe certero, contundente y de manera frontal, como si hubiese sido un garrotazo en la cabeza".

Gordillo entró al hospital sobre las 19 del último domingo, en ambulancia. Al día siguiente fue sometido a una complicada operación para descomprimirle la inflamación de su cerebro. Desde entonces permanece en Terapia Intensiva y su estado "es crítico", admitió la madre. "De a poco le están sacando la medicación para poder despertarlo del todo. Me preocupa que los médicos no saben cómo va a responder su cerebro", sostuvo.

La mujer radicó la denuncia en la comisaría 25ta, pues la casa de la pareja de su hijo -donde presuntamente ocurrió el "accidente"- está ubicada en esa jurisdicción, en Rawson.

"Los médicos me alertaron y me sugirieron que hiciera la denuncia. Lo que más me duele es que me dijeron que el golpe pudo haber sido 24 horas antes o más de cuando entró al hospital... ¿qué pasó en todas esas horas? ¿Por qué no pidieron ayuda antes? Yo la última vez que lo vi fue el viernes anterior. Ahora estoy centrada en su salud, en que se recupere. Después veré lo otro, por ahora no puedo acusar a nadie porque la verdad no sé qué le pasó, pero quiero que se investigue", indicó. Por último, pidió oraciones por su pronta recuperación.