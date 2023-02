Andrés José Tejada (27) era changarín, estaba en pareja, tenía dos hijos pequeños y sentía alegría y ansias porque pronto les iban a entregar casa. Pero de un momento a otro todo se arruinó. La vida de "Pelado", como lo apodaban sus conocidos, tuvo un final abrupto y trágico ayer por la madrugada, cuando murió al chocar en moto contra un automovilista en Pocito, en la zona de Carpintería.

La tragedia ocurrió a eso de las 5.15, sobre la Ruta 40. Según fuentes judiciales, la víctima conducía una Brava Nevada 110 cc en dirección al norte, cuando unos 500 metros antes de la calle 18 impactó desde atrás a un Volkswagen Suran cuyo conductor, Franco David Vicente (25), transitaba en el mismo sentido.

Tejada llevaba casco pero nada sirvió, pues sufrió lesiones tan graves que falleció prácticamente en el acto, indicaron los pesquisas, que trataban de establecer las causas que llevaron al motociclista a estrellarse contra el baúl del otro vehículo.

La víctima, Andrés José Tejada.

Lo que tienen claro es que el fallecido directamente no llegó a frenar, ya que no encontraron ningún rastro en el pavimento. La hipótesis es que el automovilista bajó la velocidad, posiblemente para doblar en alguna bocacalle, y que el motociclista se lo llevó puesto desde atrás, sin siquiera poder intentar alguna maniobra de último momento. Lo que creen los investigadores es que Tejada circulaba a alta velocidad. Además, no descartaban que estuviera bajo los efectos del alcohol (un policía dijo que tenía olor), pero eso será confirmado o desestimado cuando estén los resultados de los análisis toxicológicos, explicaron los voceros.

Mientras, fue detenido el conductor de la Suran, quien dijo que la moto del fallecido no tenía luces. Ahora el fiscal de la UFI Delitos Especiales Francisco Pizarro (asistido por el ayudante fiscal Mariano Carrera) debe definir si lo imputa por el delito de homicidio culposo.

"No caigo todavía, tenía todo por vivir", lo despidió Romina, hermana del fallecido. En la familia dijeron que había estado en los corsos de Carpintería y que cuando se accidentó volvía a su casa, ubicada en calle 17.