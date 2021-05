Eran alrededor de las 7.45 de ayer cuando un grupo de jóvenes visualizó desde lo lejos lo que parecía ser una moto con un bulto al lado. Y al arrimarse confirmaron sus peores sospechas, porque efectivamente era una motocicleta y lo que había a su lado era el cuerpo sin vida de un muchacho. La víctima se llamaba Israel Morales, tenía 18 años y era de nacionalidad boliviana, pero estaba radicado en San Juan. Estaba en pareja y tenía una hija de poca edad, dijeron fuentes judiciales.

Morales falleció al perder el control del rodado, salirse del asfalto y estrellarse contra un poste de luz en una moto Zanella 200 cc (tipo enduro calle). Fue en Pocito, cuando transitaba por calle Vidart en dirección al Norte, entre las calles 7 y 8. Llevaba casco, pero ni eso lo salvó.

Víctima. Israel Morales estaba en pareja y tenía una hija.

Los investigadores dijeron que pudieron determinar que el joven había estado en un cumpleaños y que cuando ocurrió la desgracia se dirigía a la casa de su pareja, ubicada cerca de donde se produjo la tragedia. Si conducía o no bajo los efectos del alcohol se sabrá con el análisis de su sangre, cuyo resultado hasta anoche no estaba. De lo que están prácticamente seguros los pesquisas es que en el siniestro no participó ningún otro vehículo. En el asfalto no quedó la marca de ninguna frenada y los únicos plásticos rotos que quedaron en el suelo fueron los de la Zanella, indicaron. El caso es investigado por el fiscal Renato Roca, de la UFI Delitos Especiales. Si se comprueba que la víctima se accidentó sola, la causa va camino al archivo.