Un hombre de 30 años fue detenido durante la madrugada del martes tras eludir varios controles policiales y protagonizar una impactante persecución en el Conurbano, que finalizó en la localidad de José C. Paz después de varios intentos de las autoridades para frenar su marcha: mientras escapaba, el conductor chocó a seis patrulleros y, al verse encerrado, hasta quiso continuar su fuga por las veredas. Pero no tuvo éxito, y terminó estrellándose contra un árbol y la reja frontal de una casa.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó en la localidad de Ituzaingó, donde agentes de la Policía Bonaerense quisieron identificar al detenido en un control de rutina. Sin embargo, el conductor los esquivó con su vehículo Chevrolet Cruze de color blanco y se inició así la persecución que continuó en Hurlingham, donde el Comando Patrullas de ese distrito intentó atraparlo. Tampoco lo logró. Lo siguieron hasta el ingreso a San Miguel, pero luego lo perdieron de vista.

Como la patente del auto ya había sido cargada por el aviso del 911, las cámaras lectoras de San Miguel detectaron al Chevrolet Cruze en la zona de Ruta 8 y Tapalqué. Inmediatamente, desde el Centro de Monitoreo (COM) local se dispuso un operativo cerrojo para detener al vehículo.

La furiosa secuencia fue registrada en imágenes que muestran al conductor manejar temerariamente, a alta velocidad y en contramano, poniendo en peligro su vida y la de terceros. Poco después, los móviles de la Policía Municipal, con el apoyo del Comando de Patrullas, lograron arrinconar al auto en la esquina Blasco Ibáñez y Arricau. Al ver que el sospechoso se resistía a bajar y a entregarse, un policía tomó una escopeta y efectuó cinco disparos al suelo con postas de goma.

Sin embargo, el conductor no desistió en su actitud y, en una peligrosa maniobra, dio marcha atrás embistiendo a varios patrulleros e iniciando una nueva fuga que se extendió hasta la localidad de José C. Paz. En las imágenes difundidas por el municipio se puede ver todo el trayecto final de la persecución y se aprecia el diálogo de los operarios del COM con los policías que iban detrás del patrullero. “¡No, mirá lo que hace!”, se escuchó en las comunicaciones que se mantenían con la central.

La locura al volante siguió unos minutos más. Al estar rodeado, el sospechoso pretendió seguir su arriesgada marcha sobre las veredas hasta que chocó contra un árbol y contra la reja del frente de una vivienda de la calle Blasco Ibáñez, entre Chile y Cacique Coliqueo.

Allí, finalmente, lo arrestaron y luego lo trasladaron a la Comisaría 1ª de San Miguel. Fue identificado como Carlos Ezequiel L., que tiene un domicilio registrado en Ituzaingó y, de acuerdo a las fuentes, posee problemas de adicción. Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 22 de Malvinas Argentinas.

