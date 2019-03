Todos los que intervinieron en el gran despliegue que se realizó en El Salado, Albardón, para encontrar al pequeño Benjamín, quien se había perdido este domingo, cerca de las 18, no podían explicar cómo un nene de esa edad, sin agua ni comida caminó tantos kilómetros y sobrevivió. Según las autoridades del operativo, el niño recorrió 21 km desde el lugar donde lo vieron por última vez.

Alrededor de las 16.25 de este lunes, se oyó en el handy ubicado en la base del operativo: "Encontramos vivo a Benjamín". Los gritos de alegría, abrazos de alivio y el festejo por el hallazgo del menor se contagió entre todos los que fueron a colaborar con el rastrillaje. Todos coincidieron que se trató de un milagro, ya que el niño no tenía lesiones y solamente expresó tener sed.





Desde que comenzó el operativo muchas personas, amigos y familiares de Benjamín Sánchez, se sumaron a la búsqueda. En ese entonces, el pequeño ya había caminado unos cuantos kilómetros. Cuando cayó la noche, la angustia aumentó y las Fuerzas no dejaron de buscar sabiendo que el menor podría estar asustado. Si bien estuvo fresco, los expertos explicaron que no hacía tanto frío como en otras oportunidades, lo que ayudó para que Benjamín no sufriera hipotermia. Según Victoria, la hermana del nene, dijo que él caminaba hacia el cerro porque "pensaba que ahí nos íbamos a encontrar".

Este lunes, diferentes voluntarios se acercaron hasta el lugar para ayudar. Conmovidos por la situación no dudaron en aportar su granito de arena y acataron las órdenes del jefe del operativo para buscar a Benjamín. La gente de ASER con sus motos enduro, el Andino Mercedario, la Federación de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Bomberos, la Policía de San Juan, el GERAS, Policía Federal Argentina Regional Cuyo con sus canes, una asociación de trekking, baqueanos y decenas de anónimos fueron parte del megadespliegue.





El sol y el calor en Albardón era intenso, la mayoría tenía sombreros, lentes y se hidrataba permanentemente para no cesar con su voluntad. Por este factor climático es que también se sorprendieron que Benjamín estuviera bien de salud. Caminó 21 kilómetros con una remera de algodón, un pantalón de jogging y zapatillas pero no llevaba otra prenda que lo resguardara de las altas temperaturas.

El operativo tuvo un momento de desconcierto. Según Gustavo Fariña, secretario de Seguridad, se encontraron con pisadas del niño que aparentemente había estado dando círculos en una zona y luego seguía otro rumbo. Con el tiempo que ajustaba porque se avecinaba una nueva noche, un grupo de baqueanos siguió esa huella que encontró un cuatriciclo de Protección Civil y lograron dar con el menor que estaba descansando debajo de un árbol, según el relato de las autoridades del operativo.





Los enduristas comandados por el "Puchi" Ontiveros y un grupo que hace trekking fueron hasta el lugar y esperaron a que el helicóptero llegara para trasladar a Benjamín pese a que en un primer momento no quiso subir y debieron convencerlo. "Le tenía miedo a semejante cosa", sostuvo Fariña.

El festejo fue masivo. La alegría repercutió en todo San Juan, tanto que Andrea Quiroga, la mamá de Benjamín, al ingresar al hospital gritó: "Muchas gracias a todos". El pequeño pudo hablar con los médicos y sus familiares. Walter Gallardo, piloto del helicóptero, dijo que lo notó lúcido y manifestó su asombro de todo lo que vivió y el buen estado de salud que presentaba.





Por su parte, Lucio González de Promoción Social contó que estaba junto a Quiroga cuando Benjamín le dijo "mamá te extrañé mucho" y nadie pudo contener las lágrimas. Los médicos le colocaron un suero y le pidieron a la familia que lo dejaran dormir para que recuperara energías. El final perfecto para una historia que conmocionó a toda la provincia.