Escenario. El agresión contra los dos policías se produjo ayer en la madrugada en la plaza central de Los Berros.

Dos policías fueron ayer en la madrugada a intentar calmar a un grupo de revoltosos en la plaza central de Los Berros y salieron perdiendo. No sólo que no pudieron dispersar ni tranquilizar a los jóvenes, por el contrario recibieron una feroz paliza y hasta fueron correteados.



Hasta anoche no había detenidos por la tremenda agresión que sufrieron esos policías identificados como el oficial ayudante Riveros y el agente Puelles, ambos pertenecientes a la Subcomisaría Soria del distrito Los Berros, en Sarmiento, según la Policía. Todavía estaban esperando directivas del juzgado para buscar a los violentos, algunos de los cuales estarían reconocidos. Es que en el pueblo se conocen todos, por eso no se entendía la reacción de los jóvenes, que serían entre seis o siete varones y tres mujeres, de no más de 30 años, explicaron en la Policía.



El escándalo sucedió después de la 1 en la plaza de Los Berros, en el centro mismo de ese poblado. La versión es que alguien llamó a la Policía denunciando que había un grupo de jóvenes ocasionando disturbios en ese lugar, de modo que el oficial Riveros y el agente Puelles fueron a poner orden. El desmadre se armó supuestamente cuando la patota reaccionó mal y se le fue encima a los uniformados. Afirman que les pegaron por todas partes y los echaron. Los agresores después se dieron a la fuga. El oficial tuvo que ser asistido en el hospital por numerosos hematomas en la cabeza, contaron. Igual, los dos estaban fuera de peligro, indicaron en la Policía.