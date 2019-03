Los Sisterna, en plena búsqueda y buscando colaborar.



Los Sisterna es una familia vincula al automovilismo, precisamente al de travesía. Pero la presencia de esta familia en la búsqueda del pequeño Benjamín Sánchez, de 5 años, responde a otras razones más personales.

Es que Lino Sisterna y toda su gente son amigos de la familia del nene. Y, además, la desaparición del los encontró cerca de la zona donde se lo vio por última vez.

"No es familiar Benja, pero es como si fuera un nietito. A nosotros nos duele mucho esto que está pasando", dijo Lino (padre) a DIARIO DE CUYO. Los Sisterna estaban comiendo un asado ayer domingo con toda su familia en la zona de El Salado.

Cuando se enteraron que Benjamín se había perdido, lo empezaron a buscar con sus vehículos e incluso hicieron volar un drone (lo llevaban siempre que salen al campo).

Pero Benjamín no aparecía por ningún lado. Y decidieron quedarse toda la noche y seguir colaborando con la búsqueda. Promediando el lunes, no se mueven del lugar y no pierden la fe.