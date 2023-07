Mientras la familia de Williams Alexander Tapón atraviesa el duelo por el suicidio del joven de 24 años, en las últimas horas los hermanos del futbolista amateur fallecido acusaron al réferi Ariel Paniagua de haber buscado llegar a un acuerdo económico para dejar de lado la vía legal. Y si bien hasta ahora sólo se trata de una denuncia en los medios de comunicación, el árbitro habló , desmintió que les haya pedido dinero y reconoció que sí intentó contactarse con su agresor: “Quería que saliera una disculpa de lo más profundo de su corazón, pero no lo hizo”.

Paniagua confirmó que mantuvo un intercambio de mensajes de WhatsApp con Maxi, el delegado del equipo La Cortada FC del cual Tapón era el capitán. “Sí, hablé con el muchacho. No lo voy a negar, pero en ningún momento le pedí plata. En ningún audio ni mensaje escrito dice que yo le pedí lo que está diciendo esa gente. La verdad es que están queriendo cubrir lo que hizo el hermano con algo que nada que ver. Sí le di un tiempo para que se retracte de lo que me pudo haber causado, que es la muerte, nada más”, explicó.

Sobre por qué intentó comunicarse con Tapón, agregó: “Quería que saliera una disculpa de lo más profundo de su corazón. Pero, evidentemente, no lo quiso hacer, no salió. Lo único que me dijo es que lo hizo en caliente, pero esa calentura me pudo costar la vida, nada más”.

La respuesta de Paniagua viene a cuenta de las conversaciones que reveló la hermana mayor de Tapón, Priscila, esta mañana durante una entrevista para el programa “Desayuno Americano” (América). Un audio que se reproduce en esta nota: “Maxi, la mejor con vos. Te agradezco por tu preocupación. Te entiendo porque yo también estuve del lado del jugador, pero jamás le falté el respeto, así, de querer ir a pegarle a un árbitro…”, comienza diciendo el juez al delegado del equipo. Ante este medio, Paniagua confirmó también la existencia de esos audios.

Luego, el árbitro manifestó: “Te vuelvo a repetir, me pudo haber matado, boludo… Esa es la posta. Porque todo el mundo que ve el video, me manda mensajes diciendo ‘hacele la denuncia, hacele la denuncia’, ‘lo arruinan’. Yo la verdad no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe por el bien de él y chau, que se termine todo esto”. Paniagua jura y perjura que él solo buscaba una disculpa.

El audio de WhatsApp y los mensajes que comprometen al árbitro agredido por Williams Tapón. "Quiero arreglar algo con el pibe", le dijo Ariel Paniagua al delegado del equipo La Cortada. "Me está apurando el abogado", agregó. pic.twitter.com/ewp7w6DOrh — 24con (@24conurbano) July 19, 2023

Y sigue el audio: “Porque también yo me estoy rompiendo la cabeza con unas cuentas que tengo que pagar. No las pude pagar por esa boludez que se mandó. Yo necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno. Y al final salió todo mal”. Lo dijo en alusión a que la lesión que le produjo Tapón con la agresión le impidió seguir trabajando ese día y no cobró. Padre solo y con sus hijos a cargo, según reveló en diálogo con Radio con Vos, aseguró que se levanta todos los días a las 4 para salir a trabajar y que ese extra que hace como réferi es para ganar algo más de dinero porque con su empleo no le alcanza.

Lo cierto es que el audio que se conoció por medio de los familiares de Tapón concluye con una polémica frase. “No es culpa tuya ni culpa del equipo. Es culpa de él. Ni bien te conteste… Yo le doy hasta la tarde para que se comunique conmigo, porque si no voy a tener que hacer la denuncia. Me está apurando el abogado”. Según Paniagua, eso fue para que se disculpe.

Sin embargo, Priscila, en diálogo con Crónica HD, lo acusó: “El árbitro le dijo a mi hermano ‘hay dos formas de arreglar esto: una es que me des 300.000 pesos y esto queda acá, o la otra es que te denuncio’. Mi hermano le dijo ‘¿de dónde querés que saque esa plata? No tengo, si querés denunciar, denunciame. Yo te pido disculpas’”. Fuentes judiciales informaron a Infobae que, hasta esta tarde, esa denuncia no existe en el expediente, tampoco ninguna prueba de ello.

apón había sido imputado este lunes bajo la carátula de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo” por el incidente con el referí: en un partido de fútbol le dio una patada en la cabeza y lo desmayó.

Paniagua, este lunes, en la declaración testimonial que brindó ante las autoridades, contó los detalles del hecho y denunció al joven de 24 años.

Este martes por la mañana, la fiscal Alejandra Olmos Coronel ordenó un rastrillaje a la Policía Bonaerense para encontrar el arma con la que Williams Alexander Tapón se quitó la vida el lunes por la noche. Por la tarde, la hermana del joven entregó a la Policía el revólver .38 especial que habría usado Tapón para quitarse la vida.