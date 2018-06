Una mamá de Cipoletti denunció a un entrenador de fútbol femenino por acosar sexualmente a su hija de 13 años a través de mensajes de Whatsapp. La adolescente, quien contó todo a su familia porque “se sintió incomoda” y ya no sabía cómo manejar la situación, es una de las jugadoras del equipo en el que el hombre se desempeña como director técnico.

No sólo le expresó sus deseos de verla en bikini, sino que también intentó manipularla para que le enviara fotos y así poder “recordarla siempre”.

“Me ponías nervioso cuando te hacía masajes en tu pierna. ¿A vos no te agarraban nervios? Qué tal, pero qué foto clavamos, eh. Estamos copados, en Mardel va a hacer con una microbikini. Me quedé con ganas de abrazarte ayer. Te estaba mirando en esa foto (de perfil) así te recuerdo porque ya me estoy olvidando de vos. Al menos veo esa foto porque no tengo otra. Si no me vas a tener que mandar una”, fueron algunos de los mensajes que envió el DT a la adolescente.