Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada este lunes y encontrado su cadáver en la localidad de Guido Spano, le había contado a una amiga que su expareja Matías Ezequiel Martínez, el principal sospechoso de haber cometido el femicidio, había violado la restricción perimetral que la Justicia le ordenó hace unos días.

“Me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo y que me bajara de la moto. “Yo tengo una perimetral y él la rompió, por eso fui a denunciarlo de nuevo”, explicó la chica en uno de los audios.

Además, la mujer agregó: “Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Cuando lo vi, fui directamente a la comisaría a denunciarlo. ¿Lo viste? Me volvió el alma al cuerpo”.

La Justicia le había impuesto la orden de restricción a Martínez el 5 de febrero, luego del hostigamiento y acoso que sufrió Bahillo.

El mismo día del asesinato, Martínez la habría golpeado luego de una discusión. El portal Hoy Rojas informó que el hombre habría intentado suicidarse con el mismo cuchillo con el que habría matado Bahillo y fue trasladado al hospital Unzué.

“Me tiene amenazada de muerte, por eso tengo miedo amiga”, le había dicho Úrsula a otra joven por WhatsApp sobre Martínez, en noviembre de 2020 y agregó: "Siete meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”.

Cuando Martínez todavía era su pareja, Bahillo le había relatado un momento de violencia de género que sufrió por parte Martínez: “Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos, pero mal. Y esta vez fue muy posta”, escribió. En esa ocasión, explicó que pasaron juntos por una calle donde él estaba trabajando de albañil con el tío y que había dos chicas, una la miró y le dijo: “Mirá la cornuda”.

Martínez se encuentra detenido a disposición de la Justicia, acusado de “homicidio calificado por violencia de género”. Hace cinco meses, la expareja de Bahillo le fue otorgada una licencia psiquiátrica y había sido apartado del Destacamento de San Nicolás, en donde trabajaba.

Otra expareja de Martínez ya lo había denunciado por violencia de género y aseguró que el hombre es un “un psicópata”, ya que, durante el tiempo que estuvieron juntos, la esperaba afuera de su casa con el patrullero para controlar lo que hacía.

Además la mujer relató que Martínez “le pegaba a su mamá y a sus hermanas” y que “mantenía relaciones sexuales” con su abuela sin consentimiento. Además, denunció que “violó a una nena con discapacidad”.

Fuente: Crónica