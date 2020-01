Después de la polémica que se generara porque la pareja del boxeador Carlos Sardinez, condenado por golpearla, salió a decir que en realidad él nunca la agredió y que ella lo había denunciado porque así la obligó la Policía, ayer se agregó un nuevo actor al conflicto. Desde el Ministerio Público Fiscal emitieron un comunicado oficial en el que apuntaron a dos cosas: ratificar que los fiscales actuaron junto a la Policía, cuya labor apoyaron, e insistir en el dato de que fue el propio acusado quien, en juicio abreviado, admitió su culpabilidad y confesó haberle pegado a su mujer, Tamara Jácamo.

"El caso ha sido tramitado desde inmediatamente ocurrido el hecho, por la Ayudante Fiscal, Fiscal en turno y Fiscal Coordinador, quienes impartieron las directivas pertinentes", inicia el comunicado, firmado por el Fiscal Coordinador de Flagrancia, Fabrizio Médici.

El mismo texto detalla que la Ayudante Fiscal en persona entrevistó a Jácamo, además de una testigo presencial. Que además hubo llamadas al 911 pidiendo ayuda. Y que se le dio intervención a la Comisaría de la Mujer para asistir a la víctima.

La versión de Jácamo es que tanto los policías de la Comisaría 6ta como las de la Comisaría de la Mujer la "obligaron" a denunciar a Sardinez pese a que ella no quería porque no reconocía los hechos que le achacaban al boxeador. "Es una injusticia lo que han hecho -le dijo luego a este diario en una entrevista el mismo día que Sardinez fue condenado-. A mí en la Policía me obligaron en todo momento, me decían que lo tenía que denunciar porque si no yo iba a quedar detenida. Sí discutimos, pero él nunca me golpeó, no me tocó ni un pelo".

El comunicado de los fiscales, en cambio, en claro apoyo al accionar policial en este caso, contrapone que el imputado admitió los hechos (tirarle de los pelos, zamarrearla y agarrarla a cachetazos).

Jácamo dijo que mañana mismo denunciará el presunto apriete policial en Control de Gestión de la Seguridad Pública, donde puede incluso que actúen de oficio.

> EL CASO

Denuncia

Un llamado al 911 alertó a la Policía y luego Jácamo declaró que Sardinez le pegó violentamente. Hubo además una testigo presencial que narró lo mismo ante la Ayudante Fiscal.

Condena

Por el hecho, Sardinez fue condenado en juicio abreviado a 3 años de prisión condicional. Fue por lesiones leves con el agravante del vínculo, además de la tenencia ilegal de un arma.

Declaración

Jácamo le dijo a DIARIO DE CUYO que era mentira que Sardinez la hubiera agredido de esa manera y que todo fue fraguado por la Policía, quien, según dijo, la obligó a declarar contra el boxeador.