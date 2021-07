Una tía de Guadalupe Lucero Cialone, la niña de 5 años que es buscada desde hace 19 días tras desaparecer mientras jugaba en un barrio de la ciudad de San Luis, aseguró que los niños que vieron cuando se la llevaban declararon en cámara Gesell que a "le taparon la boca" y contó que su prima, de 3, dice que "quiere ser policía" para ayudar a buscarla.



Al cumplirse el día 19 de búsqueda y tras efectuarse nuevos rastrillajes y allanamientos sin resultados positivos, Georgina, tía de la niña, destacó que "sus primos son conscientes de que falta Guadalupe".



"Declararon en Cámara Gesell que cuando se la llevaron le taparon la boca, pero ahora no tienen nada más para aportar, fueron bastantes veces", añadió.



En declaraciones al canal TN, la mujer manifestó la necesidad de que "Guadalupe sepa que la estamos buscando, que no está abandonada" y destacó que la prima de tres años con quien jugaba al momento de su desaparición "se acuerda a cada rato de ella".



"Ema me dice que quiere ser policía para buscar a Guadalupe, mira a la esquina y se acuerda de su prima, hay que estar apoyándola todo el tiempo", contó la mujer.



Indicó además que la presencia de Susana Trimarco "con toda su experiencia y a la gente que ha ayudado, siento que nos va a ayudar mucho a nosotros también" al tiempo que destacó que recibe llamadas "en las que se escucha el ruido de la televisión o de la radio, todo eso es para desgastar. Estas cosas pasan siempre, nos dice Trimarco"



La policía de San Luis completó la búsqueda de la niña en el dique Paso de Las Carretas, 40 kilómetros al este de la capital puntana, que había comenzado el viernes y no se encontraron pistas o rastros.

También se hicieron controles vehiculares en distintos lugares de la provincia ante la hipótesis que Guadalupe sea trasladada diariamente a diferentes domicilios.



Además, continúa una vigilancia especial en la llamada "zona cero", el barrio 544 viviendas donde desapareció la niña.



El principal Lucas Chacón dijo a Télam que "hay delegaciones policiales puntanas trabajando en distintas provincias de manera conjunta con las fuerzas de investigación de esos lugares".



En la búsqueda de Guadalupe está vigente el Alerta Sofía, mientras Interpol mantiene el pedido de búsqueda internacional.