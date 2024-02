La "novia" del camionero riojano acribillado por un policía en Valle Fértil escribió sentidos mensajes en su cuenta de Facebook, en medio de una polémica pues al parecer la víctima también tenía una relación con otra mujer.

"Vamos a hacer justicia, amor mío, te lo prometo", lo despidió Fiamma Ruartez. En otro posteo, agregó: "Sigo esperando tu ‘buenos días hermosa’".

Federico Gastón Orihuela era oriundo de La Rioja y tenía 37 años. Se encontraba en Valle Fértil debido a que había ido a pasar unos días con amigos, pero al momento del hecho estaba solo.

Cristian Arrieta, familiar de Federico, compartió una emotiva carta en la que denunció que “todos los funcionarios policiales, en vez de intentar parar esta locura, actuar con cordura, preparación y profesionalismo, optaron por callar y participar de una cacería humana contra Fede”.

Arrieta es padrino de Jonas, el hijo de Orihuela. En su cuenta de Facebook, escribió: “Hoy todos quieren saber de Fede, pero yo quiero hablarles de Jonás... su hijito, mi sobrino, mi ahijado, un pedazo de mi corazón”. “Hablaba con su papá por celu cuando estaba de viaje en el camión. Cuando Fede volvía de viaje, Jonas esperaba que su papá lo buscara para compartir muchas tardes... las que ambos podían... cuando podían o querían”, añadió.

En su comunicado, denunció el accionar de los policías: “Jonas ya no tiene a Fede, a su papá, porque unos asesinos, lo acribillaron, lo masacraron y actuaron con una saña nunca antes vista en San Juan”.

Los familiares de Orihuela reclaman justicia: “Vamos a ir dentro del marco de la ley hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia. Hasta que todos, absolutamente todos los que contribuyeron con acciones u omisiones, paguen por esta salvajada que hicieron, dejando a Jonas sin su Papá, injusta y brutalmente”.

POLÉMICA

Fiamma Ruartez ayer salió a aclarar que era la novia del camionero. "Fede estuvo hasta el último conmigo, se fue aún siendo nosotros novios y para mí el siempre lo va a ser así que lo que digan los demás ni importancia. Sus palabras se las puede meter ya sabe en donde. Que falta de respeto por favor! Yo no tengo porque salir a darle explicaciones a nadie yo que sepa fede nunca tuvo mujer jamás se casó con nadie y obvio yo tampoco fui su mujer pero para el si lo era porque así fue como el me trababa de "mi mujer". Porque estuve viviendo con el, éramos novios así que por favor un poco más de respeto por el amor que el me tenía. Y sobre nuestra relación solo el y yo lo sabemos. Que feo que fede tenga que ver de en donde el esté lo que hablan sus seres más queridos", explicó en un posteo en Facebook.

Sin embargo, recibió la respuesta de la madre de otra supuesta pareja del fallecido:

EL HECHO

El oficial de Policía Ricardo Rodríguez declaró ayer ante la jueza Flavia Allende que "nunca recibí órdenes ni directivas porque el HT (el equipo de comunicación) estaba sin batería" durante la persecución contra el camionero Gastón Orihuela, al que, al final, le terminó pegando ocho balazos, tres en el pecho. Sin embargo, los fiscales Iván Grassi y Francisco Pizarro expusieron en la audiencia que hubo un jefe que le decía por el equipo que actuara con tranquilidad. Incluso, fuentes judiciales aseguraron que todo está grabado y que en la comunicación le recomendaban que interviniera "despacio" porque se trataba de un "camión que no se iba a escapar" y que ya iban "refuerzos".

El oficial de Policía Ricardo Rodríguez

En su declaración, Rodríguez resaltó que "lo único que intenté hacer en todo momento fue persuadir al conductor para que detuviera la marcha del rodado. Jamás, bajo ninguna circunstancia, mi intención fue causar la muerte". Así, agregó que "el camión zigzagueaba por ambos carriles de una ruta provincial, poniendo en riesgo la vida de terceros, mi propia vida y la de los policías que llevábamos adelante la persecución". De esa manera, la estrategia del defensor Martín Zuleta es que el accionar del policía no es punible, es decir, no es castigable, dado que obró "en cumplimiento de su deber", según explicó en base al artículo 34 del Código Penal.

De forma complementaria, planteó que si hubo un exceso, que sea castigado con las penas de un delito por culpa o imprudencia, los que van de 1 a 5 años de prisión. Sin embargo, Fiscalía apuntó a un homicidio agravado en base al inciso 9 del artículo 80, el cual contempla a aquellos que abusan de su cargo "cuando fuere integrante de las fuerzas de seguridad". La jueza se hizo eco del planteo de los representantes del Ministerio Público y dispuso que el oficial quede detenido en el Penal de Chimbas mientras dura la investigación, cuyo plazo será de 10 meses.

El hecho se produjo el viernes en la noche y no tiene antecedentes en la historia de la provincia, según reconoció el jefe de Policía, Eduardo Lirola.