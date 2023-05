Los abogados defensores del futbolista Sebastián Villa presentaron este lunes una serie de videos y un audio que intentan probar la inocencia de su cliente. Lo hicieron en el marco del juicio que se le sigue al colombiano por la denuncia de violencia de género que hizo su expareja, Daniela Cortés.

Este material forma parte de la estrategia que siguió Villa este lunes en su declaración en el juicio: el futbolista no solo afirma su inocencia, sino que busca presentarse a sí mismo como víctima de violencia.

Los videos a los que accedió Telenoche muestran al futbolista y a su expareja en una habitación. “No me deja salir, ya lo nuestro terminó, ya no me deja salir”, expresa el colombiano, intentando dar cuenta de que en realidad era la mujer quien lo golpeaba y ejercía violencia sobre él. “¿Cómo va a decir que lo nuestro terminó? Está loco”, responde ella, que luego le pide que deje de grabar.

En otra grabación que hizo el delantero de Boca, es él quien mira a cámara y dice: “Mira cómo te volvés”. Daniela llora y responde: “Cómo quieres que me vuelva si me dices que ya no me querés?”. Entonces, Villa afirma: “Ya no la quiero, Daniela. ¿Qué hago? Ya no la quiero”.

“Eres un estúpido”, le dice ella. Y el futbolista relata a cámara: “Mira cómo me pega”.

En tanto que en el audio presentado por los abogados del futbolista se escucha una conversación telefónica entre Daniela y su madre, Patricia, en la que en determinado momento irrumpe Villa para decir que presuntamente había sido agredido por la joven.

El audio

Patricia: -Sabiendo que estamos nosotros acá, me parece muy mal eso que no pienses en nosotras. Primer lugar, vos sabías...

Daniela: -...

Patricia: - Te lo supliqué todas las noches y allí en su habitación, No tomes más problemas. si él no te quiere hablar, no le hablés, pero dejalo solo, dejalo en paz. ¿Te lo supliqué o no te lo supliqué?, ¿Te lo dije o no te lo dije?, ¿Te lo dije o no te lo dije?

Daniela: - (llora y no se entiende lo que dice)

Patricia: -Vos sos la que te tenés que calmar. Acá la única que se tiene que calmar sos vos. Dejá de ser loca porque estás actuando como una loca. Una loca no tiene... Una persona de cinco sentidos no actúa así. A mí me tenés a punto del infarto. Carlos María y las niñas son los que van a quedar solos por tu culpa. Por tu culpa yo me voy por el hijo de p... al cementerio, pero Carlos María y las niñas son los que van a quedar solos por culpa tuya, por no haber hecho caso, por no haberte calmado. No le tenías, no le tenés por qué pegar a él.

Sebastián Villa: -Doña Patricia, me acaba de tirar una vela, me acaba de tirar una vela, me acaba de tirar una vela.

Patricia: -Daniela, vos nunca en la vida hiciste estas cosas, por qué te estás comportando así, por qué te comportás así. Daniela nomás, tiene que parar, yo te dije a vos, pará las cosas.

Qué declaró Sebastián Villa en el juicio

Este lunes, el delantero colombiano se presentó ante el Tribunal y dio su testimonio, pero no quiso responder preguntas.

“Nunca cometí el hecho del que se me acusa. Yo usaba camisetas manga larga para que mis compañeros no vean que ella me golpeaba en mi casa”, indicó.

Por otro lado, Villa acusó a Cortes de haberle robado en una operación para la compra de un auto: “Siempre le pasaba dinero, incluso ella me robó un dinero de la plata para comprar un Audi”, indicó. Los alegatos seguirán el próximo 17 de mayo.