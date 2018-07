Tranquila, sonriente y agradeciendo a quienes gritaban “Fernando”, Silvia Mantegazza, la madre del joven asesinado por Nahir Galarza, agradeció a la justicia. “Mi hijo descansa en paz”, aseguró.

La mujer habló con los medios luego de conocer el fallo de la Justicia que dictó prisión perpetua a la joven de 19 años. “Me siento en paz y tranquila. En este caso se pudo llegar enseguida a la verdad y se hizo justicia”, afirmó la madre de Fernando Pastorizzo.

Y agregó que “nunca tuve dudas, eran tantas las pruebas. Y yo conozco a mi hijo, mi hijo no era violento. No había nada que lo demostrara”.

En cuanto a Nahir, quien le gritó “mentirosa” en varias oportunidades durante el juicio, afirmó: “Yo me siento paz y tranquilidad. Y lo que diga ella no me molesta, yo nunca mentí ni miento”.

Al pensar en su futuro afirmó que “ahora es empezar de nuevo, de forma distinta. No sé, yo creo que ahora viene lo peor, porque recién ahora empieza el duelo, aunque distinto, con una culpable y una sentencia”.

Para terminar confesó que lo que la mantuvo en pie “la promesa que le hice a Nando, de que iba a llegar a la verdad hasta el final”.