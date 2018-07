Angustiada. Paula Morales dijo que no puede superar la muerte de Leila Rodríguez, su hija. Y apuntó contra el exnovio de la joven, "Wilo" Pacheco. Esteban Pacheco, el único detenido por el crimen de Leila

"Doña, no sé dónde está". El que hablaba del otro lado del teléfono era Esteban Gabriel "Wilo" Pacheco (24), expareja y padre de la nena de 3 años de Leila Rodríguez, y único detenido sospechado de ser el autor del crimen de la chica de 24 años. La llamada la había hecho él mismo al celular de Bianca, una de las hermanas de la joven, pero atendió Paula Morales, la madre. Eran las 14 del pasado miércoles y a esa hora nadie sabía nada de Leila y todos la buscaban. "Le pregunté si sabía dónde estaba mi hija y se largó a llorar. Pero no era cualquier llanto. Se notaba que estaba cargado de dolor, las lágrimas le salían de adentro del alma", dijo Morales.



La chica había sido vista por su familia por última vez el día anterior, el martes, sobre las 22, cuando volvieron de un cumpleaños a la casa y ella tomó una campera y salió otra vez. Le dijo a su mamá que ya volvía, pero no regresó más. Recién se supo de ella por los vecinos que encontraron el cuerpo el miércoles en la siesta, en una acequia, al costado de un callejón muy transitado de Ullum, cerca del Lote Hogar 55, donde vivía la víctima. Tenía una calza y la ropa interior bajos, manchas de sangre en su rostro y cuello y estaba semicubierta con ramas, hojas y tierra. Le habían dado 2 puntazos en la espalda y otros dos en el pecho, uno de los cuales fue letal.



Según Morales, ese contacto que mantuvo con Pacheco en un principio le hizo ruido, pero todo quedó ahí. Era un muchacho bueno, respetuoso y lo consideraba incapaz de hacer algo así, indicó. Pero con el correr de las horas ese concepto fue cambiando y ahora la mujer sospecha que el exnovio mató a su hija. "Al principio pensaba que podría haber sido cualquiera, menos él. No lo creía capaz. Pensarlo me duele el alma, pero una serie de cosas me llevaron a sospechar que él la mató", sostuvo entre lágrimas.

"Su hija me pregunta cuándo va a venir Leila y no sé qué contestarle. Me parte el alma". PAULA MORALES - Madre de la joven asesinada

En al menos una de las zapatillas de Pacheco hallaron manchas que podrían ser de sangre y en su rostro lesiones, que serán analizadas para ver si son o no rasguños defensivos de la víctima. Mientras tanto, la familia defendió al joven (ver recuadro).



"Si se comprueba que fue él, quiero que se pudra en la cárcel. No entiendo cómo pudo tener esa reacción y no pensar en la nena. No le importó dejar a su hija sin su madre. Sentimos un dolor irreparable, queremos justicia", cerró Morales cargada de angustia.





La familia defiende a "Wilo"



Ante las versiones que comenzaron a circular los últimos días que indicaban que Esteban "Wilo" Pacheco había confesado ser el autor del crimen de su exnovia Leila Rodríguez, su familia y fuentes judiciales y policiales salieron a desmentir tal aseveración. "No se dan una idea de cómo es mi hermano. Es un tipo excelente", aseguró un familiar del joven, único detenido por el crimen de la chica ullunera. En los próximos días podría ser citado para prestar declaración indagatoria y brindar su versión de los hechos que se le imputan.