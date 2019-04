Luego de conocerse la condena de 10 años para Ángel Morales, el único acusado por el crimen de la chica zondina Talía Recabarren, la madre de la víctima se mostró con dolor y con bronca a la vez.

En rueda de presa, Anabella Recabarren expresó que "estoy destrozada porque no era lo que esperaba, pero bueno, el juez (Jorge Toro) tomó la decision pese a que el fiscal (Adolfo Díaz) pidió 25. Yo pensé que de 25 le iban a quedar 18, pero no fue así".

La mujer, visiblemente dolida, dijo que "la voy a seguir peleando porque esto no va a quedar acá y a Talía ya nadie la regresa. Ella ya no está y a mi familia nadie la contiene ahora, porque yo les fallé a mis hijas al decirle que a Morales le iban a dar perpetua y eso no ocurrió".

A continuación, sostuvo que "me siento defaudada por la Justicia, no creo en la Justicia. No puedo creer porque hoy me demostró que la vida de Talía para el juez no vale nada. Volvieron a matarla y se cag... de risa del dolor de su familia, por eso tengo el corazón hecho mier... Esto nos pasó por ser pobres, fuimos discriminadas".

En el mismos entido, apuntó contra el juez Toro al responsabilizarlo de que él "le dio la custodia a los padres de Morales y ellos no lo cuidaron. Esta muerte se podría haber evitado, encima después estuvo en libertad 6 meses tras permancer en el Instituto Nazario Benavídez".