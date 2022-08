La Cámara en lo Criminal, Correccional y de Acusación de 1° Nominación de Río Cuarto, reconoció a Nora Dalmasso como "víctima de violencia de género" por las exposiciones que sufrió su "intimidad" y que "impactaron indebidamente sobre su honra, sobre sus intereses y sobre su memoria".

A un mes de finalizado el juicio que absolvió a Marcelo Macarrón, de 63 años, de homicidio calificado por el vínculo, alevosía, y precio o promesa remuneratoria, el viudo habló con Cadena 3 y dijo que "todavía tiene esperanzas de saber quién mató a Nora".

A días de haber retomado nuevamente su trabajo, el médico dijo que todo este tiempo vivió lo sucedido junto a sus hijos "siendo positivo". "Cuando sucedió, mi hija Valentina tenía 14 años y mi hijo Facundo, 18. Me cargué la familia al hombro y traté de salir adelante. Me refugié en el trabajo, en la medicina, que es lo que sabía hacer", reveló.

Además, consideró que "los fiscales de la causa nunca buscaron la verdad". "Siempre apuntaron a alguien de la familia para acusar. Primero fue Facundo y después me tocó a mí", lamentó.

Al respecto, señaló que junto a su abogado Marcelo Brito decidieron aceptar ir a juicio para evitar que no prescribiera la causa, pero admitió que todo el proceso "empeoró su salud".

Tras la sentencia, que lo absolvió, Macarrón retomó su trabajo como médico traumatólogo hace dos semanas. "La gente me sigue respondiendo, me para por la calle y me da fuerzas. Esto ha sido una locura porque no hay nada contra mí que me pueda culpar. No hay ninguna prueba", remarcó.

Para Macarrón, tras el crimen de Nora "la Policía Judicial de Río Cuarto no actuó a la altura de las circunstancias" y el juicio quedó sin un culpable "por la ineptitud de los fiscales".

"Se lo usó (al caso) políticamente pero yo no tengo que ver con la política. No era conocido de De la Sota, ni nada por el estilo. No tuve ninguna vinculación política con el Gobierno de esa época", apuntó.

"Como familia, con mi hijo y mi cuñado, y la familia Dalmasso, tenemos sensaciones encontradas porque nos queda ese sabor amargo de no saber quién fue el asesino", completó.

Por otra parte, dijo estar "totalmente de acuerdo con el fiscal" en que la causa se investigue como un femicidio y cuestionó que nunca se haya investigado al empresario Miguel Rohrer.

"Hay muchas cosas que no sé porque no ha sido investigado, tiene que haber habido jueces pagos, fiscales pagos. En 15 años no encontraron un asesino. Nunca quisieron investigar, siempre se la agarraron con la familia Macarrón", cuestionó.

"Yo creo que hemos quedado marcados todos, pero con mucha fe y esperanza vamos a salir adelante. Tenemos un concepto de familia muy fuerte", resaltó.

Finalmente sobre la relación que mantenía Nora con Rohrer, el viudo dijo desconocerla hasta que su hijo Facundo contó sobre ese vínculo en Tribunales.

Entrevista de Miguel Clariá.