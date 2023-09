Un policía fue asesinado hoy de 13 balazos cuando llegaba a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la ciudad santafesina de Rosario al ser atacado por dos personas que se movilizaban en un auto, el cual abandonaron tras el crimen, informaron hoy jueves fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió esta tarde, alrededor de las 15, en las inmediaciones de la sede de la AIC, en la calle Lamadrid al 500, del barrio rosarino General Las Heras.



La víctima fue identificada como César Carmona, un policía de 50 años con grado de inspector que cumplía funciones en la División Inteligencia de la AIC, precisaron las fuentes.



De acuerdo a las primeras averiguaciones, el empleado policial estaba de civil en su automóvil, un Ford Fiesta color negro, cuando fue emboscado por personas que se movilizaban en un Citröen C3 color rojo.



El ataque se produjo cuando el policía llegaba a la sede la AIC para tomar su guardia habitual y el vehículo de los agresores se le cruzó por delante.



El fiscal que investiga el asesinato, Alejandro Ferlazzo, dijo "todos los disparos fueron dirigidos" al policía, y que "todo" lo lleva a "pensar que fueron directamente a dispararle".



Mientras que en un video de una cámara de seguridad que circuló esta tarde por redes sociales se vio que, efectivamente el ataque fue directo contra la víctima.



Según esas imágenes, los sicarios detuvieron su vehículo delante del Ford Fiesta, bajaron y comenzaron a tirar.



En tanto, personal de la Policía Científica recogió 13 vainas servidas en el lugar, informaron fuentes del caso.



Por su parte, Carmona fue trasladado herido en forma particular al hospital municipal Roque Sáenz Peña, el más cercano al lugar del hecho, en el murió al poco de entrar producto de los balazos que recibió.



"Estamos viendo cuál fue el móvil, porque fueron a disparar directamente", dijo el fiscal Ferlazzo y consideró prematuro saber si la víctima había sido amenazada.



A su vez, el ministro de Seguridad santafesino, Claudio Brilloni, dijo desde el lugar del hecho: "Si el mensaje busca amedrentarnos no tiene efecto, al contrario, esto nos envalentona más y nos hace sentir fuertes en una lucha sin cuartel contra la delincuencia."



En declaraciones al móvil de un canal de TV, el funcionario sostuvo que "se irradiaron los alertas para que se realice el rastrillaje" en busca de los agresores.



"Más que impunidad es agresividad, la violencia en la acción", destacó Brilloni, para quien "una vez más, el común denominador a todos estos hechos, es que son con armas de fuego, que siguen circulando en esta ciudad".



También le envió su "pésame a la familia y a todo el personal policial" y dijo que el crimen "debe ser el resultado de que nuestra policía, con decisión, esmero y profunda vocación de servicio" persigue al crimen organizado.



Por último, indicó que es temprano para "hacer hipótesis" sobre el móvil del violento asesinato del empleado policial.



Por otro lado, el vehículo utilizado por los sicarios para el asesinato del policía Carmona fue encontrado abandonado unas horas después del hecho en Sánchez de Bustamante y Salvat, en una zona cercana a la sede de la AIC, la cual ya sufrió dos balaceras este año, indicaron fuentes de la investigación.



Aún no se había determinado si el vehículo fue robado, pero voceros policiales indicaron que llevaba una patente de otro auto.



El primero de los ataque a la AIC ocurrió en febrero pasado, cuando dos personas en moto dispararon contra el frente del edificio policial y dejaron una nota en la que mencionaban a personas condenadas por tráfico de estupefacientes.



El otro hecho se registró el 25 de agosto último, con características similares, cuando personas en motocicleta tiraron contra el inmueble.



Ese día se produjo unos minutos después una balacera a un destacamento policial ubicado a unas 20 cuadras, conocido como El Tanque.



Por ambas balaceras fue imputado a fines del mes pasado un joven identificado como Lautaro Román Núñez, quien está involucrado, además, en el asesinato de un hombre baleado mientras paseaba su perro.



El asesinato del policía es el crimen número 196 en lo que va del año en el Departamento Rosario, el más poblado de la provincia de Santa Fe, que posee una tasa de homicidios cada 100 mil habitantes que cuadriplica a la media nacional.