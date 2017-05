‘Habíamos quedado con mi hermana en juntarnos a tomar mate. Me vine a la casa a esperar que volviera del trabajo, pero cuando llegué vi que al frente había un choque. Me quedé mirando de lejos. Y un chico me dice que había una moto. No lo relacioné para nada, pero después me fui a mirar y resulta que encontré a mi hermana tirada en la calle. No podía creerlo. Era ella la que había tenido el accidente. Ahí me le fui encima. Quería despertarla, le decía: ‘levantate, hermana’, pero no se movía aunque todavía tenía pulso...’.



Este era el conmovedor relato que daba Gloria Escudero, la hermana de esa mamá soltera que perdió la vida casi en la puerta misma de su casa en el choque ocurrido el miércoles a la noche en Albardón. La fallecida se llamaba Laura Verónica Balderramo (31) y volvía en compañía de su hijo, de 7 años, en una moto Zanella 110cc cuando fueron embestidos por el auto Ford Fiesta de Leonardo González (25), informó la Policía. El niño sufrió golpes leves.



‘Hace un mes que compró esa moto. Había pagado la primera cuota’, relataron sus parientes. Laura Balderramo tenía una vida agitada. Dividía su tiempo entre el cuidado de su único hijo, Thiago, su trabajo como empleada doméstica y los esfuerzos por terminar sus estudios para recibirse de profesora de Psicología.

El miércoles a la noche volvía de trabajar en la casa del cura párroco de Angaco, dijeron.



Como había dejado a su hijo en la casa de un tío cerca de la plaza central de Albardón, pasó a buscarlo en su moto y juntos tomaron hacia su casa ubicada en la calle La Laja, entre Pizarro y Esmeralda, en la Villa Chile. Eran ya las 21,15. Y estaban llegando, cuando se produjo la tragedia. La versión es que Laura puso la luz de giro para cruzarse de carril y entrar a su domicilio, en el lado Oeste de calle La Laja, pero en medio de esa maniobra fueron impactados por el auto que venía por detrás, de Sur a Norte.