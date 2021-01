Una mujer de 51 años fue asesinada tras ser embestida por un tren luego de haber sido arrojada a las vías durante un forcejeo y por el femicidio detuvieron a su esposo, en la localidad bonaerense de Boulogne, partido de San Isidro, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 18.10, cerca de un paso a nivel situado en el cruce de Moisés Lebensohn y Sarratea, en dicha localidad de la zona norte del conurbano, donde la víctima, identificada como Rosa Gabriela Vallejos (51), fue embestida por una formación del ferrocarril Manuel Belgrano.



Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que la mujer falleció casi en el acto, mientras que su marido sufrió heridas ya que también fue alcanzado por el tren.



El hombre fue trasladado de urgencia al hospital Hospital Diego Thompson de San Martín, donde fue atendido y dado de alta.



Según las fuentes, desde un principio la investigación apuntó a un hecho provocado intencionalmente ya que el motorman de la formación declaró que vio un forcejeo entre la víctima y su marido, llamado Hernán Gabriel Carnero (48).



El trabajador ferroviario aseguró que el hombre fue el que arrojó a la mujer hacia las vías, detallaron los voceros.



Con estos datos, personal de la comisaría 3ra. de San Isidro aprehendió al sospechoso de femicidio y lo alojó en esa dependencia.



El detenido quedó a disposición de la fiscal Laura Zyseskind, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género del Departamento Judicial San Isidro, quien dispuso una serie de medidas tendientes a dilucidar el hecho.



Además de los testimonios recogidos, los investigadores analizaron la cámara de seguridad de la locomotora que captó el momento del ataque.



Por su parte, Carnero fue indagado hoy por la funcionaria judicial que lo imputó por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género".



El sospechoso se negó a declarar y continuará detenido por el crimen de Vallejos, quien vivía en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín.



"No tenían hijos pero era una pareja que convivía desde hacía muchos años, hay elementos que permiten sostener que la víctima ya había sufrido en otras oportunidades violencia física por parte de este señor", precisó a Télam un vocero encargado de la pesquisa.



Si bien ambos estaban domiciliados en el partido de San Martín, la fiscalía determinó que estaban atravesando una situación de calle y que se encontraban en Boulogne porque la hermana de ella vive en esa zona.



"Ni en San Martín ni en San Isidro había denuncias previas, lo que no es inusual porque hay muchos casos de femicidios donde la víctima no había hecho denuncias previas", añadió el vocero consultado.



Tras la indagatoria, la fiscal Zyseskind pidió la conversión de la aprehensión en detención ante el Juzgado de Garantías de San Isidro que deberá resolverlo en las próximas horas.