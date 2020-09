El 17 de julio, siete nenes jugaban a ser policías y ladrones en General Villegas. Uno de ellos era Bautista Gómez. Ya había caído la tarde y la cuadra no estaba bien iluminada. Una moto conducida por Elías Román, sin frenos ni luces, pasó a toda velocidad y atropelló al chico de 9 años. Bautista, que estaba tomado de la mano de una nena, voló y en la caída golpeó su cabeza contra el asfalto. Murió poco después. La moto en la que Román viajaba era robada, y el caso lo denunció la mujer en TN.com.ar hace poco más de un mes.

Antonella, su mamá, busca Justicia desde entonces. Y mientras el asesino de su hijo sigue libre y andando en moto por el mismo barrio, ella debió mudarse con sus otros dos hijos -de 11 y 6 años- porque sufría intimidaciones y ataques en su casa.

“Lamentablemente me tuve que ir porque me amenazaron y me rompieron los vidrios. Estoy en un departamento que me prestó mi hermano en Villegas, pero en otro barrio. Me voy a quedar hasta que se calme un poco todo. Acá estoy más cerca de mi familia y me siento más protegida. Y tengo a mi abogado que está haciendo todo lo que puede”, le contó a TN.com.ar.

Luego de atropellar y matar con una moto robada, el joven de 18 años pasó 48 horas detenido y fue liberado por una resolución de Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Anastasia Márquez. “No le dio a la fiscalía tiempo para recolectar más pruebas. Parece una provocación”, contó entonces Federico Leiva, abogado querellante. La excarcelación sucedió en el mismo momento en el que Antonella le daba el último adiós a Bautista.

La Trocha, donde Bautista fue atropellado, es un barrio donde todos se conocen dentro de una ciudad de 30 mil habitantes: Antonella y su familia vivían a cuatro cuadras de Elías Román. Hoy, atravesada por el dolor y a la espera de una Justicia que se demora, la mamá recibe amenazas en Facebook de parte de familiares y amigos del acusado.

“Me mandan mensajes y escriben pelotudeces. Se burlan y nadie hace nada”, denuncia. Y cuenta que el asesino de su hijo “sigue andando en moto por acá como si nada”.

La causa está caratulada como homicidio culposo, pero temen que no llegue a juicio y se resuelva con una probation. Leiva apunta a un homicidio culposo con culpa temeraria: testigos del caso aseguran que nunca dejó de acelerar y las pericias sobre la moto determinaron que no tenía frenos ni luces, además de que era robada.

“En estos días espero tener novedades. La Justicia es lenta, pero confío en que va a actuar”, concluyó Antonella.

