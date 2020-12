Un hombre de origen armenio de 47 años fue asesinado esta mañana de un balazo en el cuello por al menos tres delincuente que quisieron robarle la bicicleta. Según confirmaron fuentes policiales , el crimen ocurrió en la intersección de la Avenida Madero y San Martín cerca de la 8. Personal del SAME atendió a la víctima en el lugar. Luego la trasladaron al Hospital Fernández, donde murió antes de llegar y pese al esfuerzo de los médicos.

En cuanto a los delincuentes, se supo que uno de ellos es un adolescente de 15 años que fue detenido por la Policía de la Ciudad a las pocas cuadras de la escena del crimen, cerca de la entrada al Barrio 31. Entre sus pertenencias, el menor tenía el arma de fuego: un revólver calibre 32.

“A las 8.15 se recibió una alerta por un herido de arma de fuego en Madero y San Martín. Acudieron dos ambulancias del SAME que llegaron a las 8.25. Trataron de compensarlo porque tenía una herida grave de arma de fuego en la región facial. Los médicos intentaron estabilizarlo pero no pudieron y este hombre falleció”, confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME. Luego del balazo, los delincuentes dejaron la bicicleta de la víctima en el lugar y no se llevaron nada.

Según trascendió, el hombre asesinado -cuyo nombre de pila es Dimitri- es quiropráctico, tiene residencia en el barrio de Núñez y está radicado en el país hace al menos 20 años. En este momento, la zona está acordonada por la policía porteña y se le está tomando declaración a los testigos del violento episodio. Se está esperando la llegada de personal de la Policía Científica para avanzar en la investigación. De acuerdo con las fuentes, se labraron actuaciones por homicidio en hecho de robo y quedó en manos del Juzgado de Menores No 4, a cargo del juez Rodolfo Cilleruelo.

Si bien aún se tratan de determinar las circunstancias del episodio, de acuerdo con lo que pudo saber Infobae el hombre de origen armenio circulaba en la bicicleta acompañado por un amigo. En un momento del trayecto, detrás del Hotel Sheraton, ambos tomaron caminos opuestos y fue ahí cuando los tres delincuentes aprovecharon para dar el golpe. Después de atacarlo, todos huyeron con destino al Barrio 31. Dos lograron su objetivo, el adolescente de 15 años fue atrapado a metros del ingreso al barrio y ya está a disposición del juez Cilleruelo.