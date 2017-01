Boca arriba, putrefacto, irreconocible. Por el aspecto y la ropa que vestía, se estableció que era un hombre. El médico de la Policía estimó además que llevaba por lo menos un día de fallecido. Y un primer vistazo al cadáver y el escenario donde lo encontraron, hacían suponer a los pesquisas que pudo haber sido asesinado en otra parte y trasladado hasta ese lugar para ser quemado, con la inocultable intención de eliminar cualquier evidencia.



Lo que no se sabía anoche era cómo se llamaba ese hombre. Y al cierre de esta edición tampoco trascendió cuál fue la mecánica del homicidio, es decir si fue ultimado a golpes, cuchillazos, balazos o la combinación de alguna de estas maniobras.



El hallazgo del cadáver ocurrió la noche del sábado. La versión policial es que minutos después de las 21, un hombre llamó al 911 para decir que había un cuerpo en el viejo camino a Mogna, en la zona del Villicum, Ullum.



Minutos después, policías de la seccional 18va constataron la existencia del cadáver en una pequeña hondonada al lado de un montículo de escombros a la vera del camino, a unos 900 metros de la Ruta 40.



Con la primera luz de ayer, el juez Correa dirigió en persona la recolección de evidencias y el levantamiento del cuerpo.

Ahí surgió la suposición de que la víctima había sido trasladada hasta ese lugar y rociada con algún combustible para incinerarlo por completo, porque a simple vista no había en la escena huellas de alguna pelea.



Según la Policía, anoche, el médico forense revisaba el cadáver para tratar de establecer con precisión si se usó o no algún arma para terminar con los días de ese hombre, dijeron fuentes policiales.

Anoche realizaban la autopsia para saber cómo lo mataron

El trabajo de ese profesional resultaba clave también para determinar si se podían o no rescatar algunas huellas dactilares que permitan identificar al fallecido, pues hasta anoche no se contaba con reclamos de algún desaparecido en las comisarías, precisaron.



Ayer, el secretario de Seguridad, Gustavo Fariña, declaró a la versión online de este diario que la hipótesis más importante de la investigación apuntaba a un crimen pasional. Pero los pesquisas que investigan el caso dijeron que no tenían ninguna prueba para sostener esa teoría.