"Buscaron construir la imagen de un monstruo (...) desde el primer momento me trataron como un delincuente, pero no voy a dejar de creer en la Justicia. No no voy a aceptar ni permitir que me falten el respeto y digan tantas barbaridades de cosas que no he cometido. Soy inocente (...) yo las quiero, van a ser mis amores siempre". Por momentos entre lágrimas, el extitular del gremio de los bancarios, Mario Matic, intentó instalar durante más de una hora la idea de que no abusó de una nena pariente suya (entre los 7 y los 10 años) con manoseos, besos y otras prácticas. Ayer dijo que la madre de esa menor sufrió ataques sexuales de otro hombre (su padrastro), que eso repercutió en su historia de vida y que los escasos acercamientos suyos a esa menor, fueron "con amor", en juegos y otras situaciones que fueron tergiversadas por su madre a causa de los traumas que había sufrido esa joven. Su defensor oficial, César Oro, se apoyó en esta versión para pedir al juez Juan Gabriel Meglioli que lo absolviera porque "los hechos no existieron". En todo caso, pidió desligarlo por el beneficio de la duda.

Entre sus argumentos, el defensor aseguró que una abuela de la niña (descripta como una mujer violenta) le tocó sus partes íntimas en juegos que tuvieron connotaciones sexuales. También cuestionó la acusación, en base a los dichos de una psicóloga de parte que detectó "indicadores inespecíficos" en la niña, o la versión de la psicopedagoga de la menor, pues declaró que la niña nunca le comentó que era víctima de abusos sexuales.

En la vereda de enfrente, el fiscal coordinador de la UFI Anivi, Raúl Iglesias, y la abogada de la denunciante, Sandra Leveque, reiteraron su pedido para que reciba un castigo de 9 años, para que se lo declare reincidente y se le unifique esa pena con la de 7 años que ya registra por haber abusado de dos hermanas, parientes de la menor por la que ahora llegó a un segundo juicio por abuso.

Que la niña se autoprovocara cortes hasta sangrar, que perdiera el pelo hasta quedar con zonas de calvicie, que tuviera pesadillas con Matic, ataques de pánico o problemas de incontinencia urinaria fueron parte de los "contundentes" indicadores de que esa menor fue atacada sexualmente por el exgremialista, dijeron.

El fiscal pidió declarar nulo el testimonio de la psicopedagoga porque no fue relevada de su secreto profesional (la Defensa se opuso a la nulidad), cuestionó el informe de la psicóloga de parte y remarcó los testimonios de la propia niña, los de personas de su círculo íntimo y las conclusiones de la psicóloga que la entrevistó en el Anivi, como parte de las pruebas que complican a Matic.

El exsindicalista había sido denunciado por la abuela de la niña el 17 de marzo de 2022. Hoy, el juez escuchará las últimas palabras del acusado y luego dará su veredicto.