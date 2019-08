"Me mandé una cag... con Emilse", le dijo Luis Tobías Zuchelli (19) a su abuela instantes antes de que lo arrestaran por haber asfixiado y asesinado a golpes a su exnovia, Emilse Ayala (16), en una casa de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, donde viven los abuelos del homicida.



Según Télam, el joven dijo que pasadas las 17 del último jueves pasó a buscar a Ayala por el colegio, con intenciones de hablar para recomponer la relación, a pesar de que ella ya tenía un vínculo con otro chico. Como no pudo, se puso violento y le dijo que si no estaba con él, no iba a estar con nadie. Y la atacó a golpes, primero de puño y luego con un palo. Finalmente, de acuerdo a la inspección de los forenses, la asfixió manualmente.