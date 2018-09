Un aberrante suceso ocurrió en Junín de los Andes, Neuquén. En dicha localidad patagónica, un joven asesinó a puñaladas a su abuela de 92 y luego fue a la comisaría para confesar el crimen.

"Maté a mi abuela", dijo Edén Gastón Lucero, de 34 años algo que en un principio, el comisario Mayor y director de Seguridad, Humberto Crisóstomo, no creyó. "No es creíble su relato. No fue coherente", dijo.

"Anoche a las 22 se presentó en la comisaría un hombre de 34 años para dar cuenta que un familiar, de 92 años, estaba herida en un charco de sangre en su domicilio del barrio Primeros Pobladores", agregó el comisario.

"Cuando acuden los efectivos se encuentran a la abuela sin vida en un charco de sangre con más de cinco heridas de arma cortante en su cuerpo", agregó según consigna el sitio LM Neuquén.

El fiscal Manuel González confió que el médico aseguró "que el cuerpo de la mujer llevaba más de 36 horas y presentaba dos puñaladas en la zona del abdomen y otras dos en la espalda. Además tenía un hachazo en la mandíbula".

En la escena del crimen estaba el cuchillo tipo Tramontina al lado del cuerpo de la anciana con la hoja partida y el hacha todo en medio de un gran charco de sangre.

Ahora se aguarda el resultado de la autopsia y la fiscalía analiza acusarlo por homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía aunque también se podría incluir el ensañamiento. El hombre tendría problemas de adicciones.